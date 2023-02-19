بوركينا فاسو تعلن الانتهاء الرسمي لعمليات القوات الفرنسية على أراضيها

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جيش بوركينا فاسو، الأحد، انتهاء عمليات قوة «سابر» الفرنسية في البلاد، بعد ثلاثة أسابيع من تنديد الحكومة الانتقالية باتفاقات الدفاع التي تربط البلدين، وذلك على وقع استمرار العنف الجهادي.

وقالت هيئة أركان الجيش في بيان إن «هيئة الأركان العامة للجيوش وقيادة قوة سابر أقامتا السبت، 18 فبراير 2023، في حرم معسكر بيلا زاغريه في كامبواسان (عند أطراف واغادوغو) حفلًا أنزلت فيه الأعلام في انتهاء رسمي لعمليات القوة (الفرنسية) على أراضي بوركينا».

«لا قطع للعلاقات الدبلوماسية»

وفي الرابع من شهر فبراير الجاري، أكد قائد المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو إبراهيم تراوري، أن بلاده لم تقطع العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا التي طالبها بسحب قواتها، نافيًا من جهة أخرى انتشار مرتزقة تابعين لمجموعة «فاغنر» الروسية في البلاد.

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وفرنسا، القوة الاستعمارية السابقة التي تنشر قوات خاصة في واغادوغو، تعرضت لانتقادات متزايدة باتت توجّه للوجود الفرنسي في المنطقة دفعت باريس إلى سحب سفيرها لدى بوركينا فاسو على خلفية طلب للمجلس العسكري بهذا الصدد، بحسب «رويترز».

وقال تراوري خلال مقابلة متلفزة مع صحفيين محليين «نهاية الاتفاقات الدبلوماسية، كلا!»، مضيفًا «لا قطع للعلاقات الدبلوماسية ولا حقد تجاه دولة معينة».

بوركينا فاسو تشهد انقلابين خلال 2022

وكانت باريس قد أكّدت الشهر الماضي أن قواتها الخاصة التي نشرت في إطار مؤازرة جهود مكافحة التمرد «المسلح» ستغادر في غضون شهر.

وشهدت بوركينا فاسو انقلابين العام الماضي، كان الدافع لهما الاستياء داخل المؤسسة العسكرية من إخفاق الحكومة في كبح تمرد جهادي تشهده البلاد منذ العام 2015.