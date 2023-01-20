مقتل 18 مدنيا في هجومين ببوركينا فاسو

القاهرة - بوابة الوسط

قُتل 18 مدنيا على الأقل، بينهم 16 من معاوني الجيش، الخميس في هجومَين نفّذهما مسلحون في شمال بوركينا فاسو وشمال غربها، على ما قالت مصادر أمنية لوكالة «فرانس برس» الجمعة.

واستهدف الهجوم الأول «متطوّعون للدفاع عن الوطن» في راكويغتنغا (شمال)، ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص من بينهم ستة معاونين عسكريين، أما الثاني فوقع في محافظة نيالا (شمال غرب) بكمين لقافلة يرافقها أفراد من «متطوّعين للدفاع عن الوطن وعسكريون» ما أسفر عن مقتل مدني ونحو عشرة متطوعين، وفقا لمسؤول في «متطوّعون للدفاع عن الوطن»، فيما أكدت مصادر أمنية وقوع الهجومين.