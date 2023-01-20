  • Alwasat News
Atwasat

مقتل 18 مدنيا في هجومين ببوركينا فاسو

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 20 يناير 2023, 12:28 مساء
مقتل 18 مدنيا في هجومين ببوركينا فاسو
قوات تابعة للجيش في أحد الارتكازات الأمنية في بوركينا فاسو. (الإنترنت)
alwasat radio

قُتل 18 مدنيا على الأقل، بينهم 16 من معاوني الجيش، الخميس في هجومَين نفّذهما مسلحون في شمال بوركينا فاسو وشمال غربها، على ما قالت مصادر أمنية لوكالة «فرانس برس» الجمعة.

واستهدف الهجوم الأول «متطوّعون للدفاع عن الوطن» في راكويغتنغا (شمال)، ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص من بينهم ستة معاونين عسكريين، أما الثاني فوقع في محافظة نيالا (شمال غرب) بكمين لقافلة يرافقها أفراد من «متطوّعين للدفاع عن الوطن وعسكريون» ما أسفر عن مقتل مدني ونحو عشرة متطوعين، وفقا لمسؤول في «متطوّعون للدفاع عن الوطن»، فيما أكدت مصادر أمنية وقوع الهجومين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير حليم - الحكومة في خدمة المواطن!

كاريكاتير حليم - الحكومة في خدمة المواطن!
نصرالدين الفزاني: تسجيل المواقع الليبية على القوائم العالمية يعزز قيمتها الثقافية

نصرالدين الفزاني: تسجيل المواقع الليبية على القوائم العالمية يعزز قيمتها ...
مارتينز يترقب مصيره مع «فرسان المتوسط»: أنا حزين

مارتينز يترقب مصيره مع «فرسان المتوسط»: أنا حزين
الموت يغيب مؤسس فرقة «بيردس» الأميركية

الموت يغيب مؤسس فرقة «بيردس» الأميركية
طفل مكسيكي يقتل صديقه بمسدس عائلته

طفل مكسيكي يقتل صديقه بمسدس عائلته
إيران: لم نعترف بضم القرم رغم علاقتنا القوية بالكرملين

إيران: لم نعترف بضم القرم رغم علاقتنا القوية بالكرملين
الانتهاء من تصوير المسلسل المصري - الليبي «في الهوى سوى»

الانتهاء من تصوير المسلسل المصري - الليبي «في الهوى سوى»
في العدد 374: ليبيا بين لعبتي السياسة والمخابرات..و«5+5» رسالة أمل

في العدد 374: ليبيا بين لعبتي السياسة والمخابرات..و«5+5» رسالة أمل
شاهد.. رونالدو يسجل هدفين في أول ظهور مع النصر السعودي

شاهد.. رونالدو يسجل هدفين في أول ظهور مع النصر السعودي
بالفيديو.. شاهد حفل ختام «خليجي 25» بملعب البصرة الدولي

بالفيديو.. شاهد حفل ختام «خليجي 25» بملعب البصرة الدولي
بطولة أستراليا المفتوحة: أنس جابر تودع المنافسات من الدور الثاني

بطولة أستراليا المفتوحة: أنس جابر تودع المنافسات من الدور الثاني
كيم كارداشيان تشتري قلادة الأميرة ديانا «عطالله»

كيم كارداشيان تشتري قلادة الأميرة ديانا «عطالله»
ديربي بنغازي.. قمة مرتقبة بين سلة النصر والأهلي بنغازي

ديربي بنغازي.. قمة مرتقبة بين سلة النصر والأهلي بنغازي
يوفنتوس يتجه للإبقاء على أليغري.. ويحلم بعودة ديل بييرو

يوفنتوس يتجه للإبقاء على أليغري.. ويحلم بعودة ديل بييرو
بعد الأحداث التي جرت أمام الملعب.. الاتحاد العراقي يعلن إقامة نهائي «خليجي 25» في موعده

بعد الأحداث التي جرت أمام الملعب.. الاتحاد العراقي يعلن إقامة نهائي «خليجي 25» ...
«حداء الإبل» موروث سعودي أدرج على لائحة «يونسكو» للتراث الثقافي

«حداء الإبل» موروث سعودي أدرج على لائحة «يونسكو» للتراث الثقافي
بوتين يطلع على سيارة «NEVA» الكهربائية الجديدة (فيديو)

بوتين يطلع على سيارة «NEVA» الكهربائية الجديدة (فيديو)
كييف تدعو حلفاءها الغربيين إلى تزويدها بدبابات «ليوبارد»

كييف تدعو حلفاءها الغربيين إلى تزويدها بدبابات «ليوبارد»
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الدول الداعمة لأوكرانيا تجتمع في ألمانيا.. وزيلينسكي يتوقع منها «قرارات قويّة»
الدول الداعمة لأوكرانيا تجتمع في ألمانيا.. وزيلينسكي يتوقع منها ...
واشنطن: على الحلفاء زيادة دعمهم لأوكرانيا في هذه المرحلة «الحاسمة»
واشنطن: على الحلفاء زيادة دعمهم لأوكرانيا في هذه المرحلة ...
الكرملين: الدبابات الغربية لن تغير شيئا على الأرض.. و«الصراع يتصاعد»
الكرملين: الدبابات الغربية لن تغير شيئا على الأرض.. و«الصراع ...
زيلينسكي يحضّ الحلفاء على «تسريع» تسليم الأسلحة
زيلينسكي يحضّ الحلفاء على «تسريع» تسليم الأسلحة
مقتل 18 مدنيا في هجومين ببوركينا فاسو
مقتل 18 مدنيا في هجومين ببوركينا فاسو
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ماس كهربائي وراء حريق في فندق وكازينو بكمبوديا خلف 26 قتيلا
ماس كهربائي وراء حريق في فندق وكازينو بكمبوديا خلف 26 قتيلا...
مصرع وإصابة 12 شخصا في انفجارٍ داخل مطعم غرب تركيا
مصرع وإصابة 12 شخصا في انفجارٍ داخل مطعم غرب تركيا...
الشرطة الإيرانية تستأنف التحذير بشأن وضع الحجاب في السيارات
الشرطة الإيرانية تستأنف التحذير بشأن وضع الحجاب في السيارات...
بوتين يأمر بوقف إطلاق النار في أوكرانيا يومي 6 و7 يناير
بوتين يأمر بوقف إطلاق النار في أوكرانيا يومي 6 و7 يناير...
الصين تندد بقواعد كوفيد «غير المقبولة» ضد الوافدين من أراضيها وتهدد بـ«إجراءات مضادة»
الصين تندد بقواعد كوفيد «غير المقبولة» ضد الوافدين من ......
المزيد
بوتين يناقش «العملية العسكرية الخاصة» في أوكرانيا مع مجلس الأمن الروسي
بوتين يناقش «العملية العسكرية الخاصة» في أوكرانيا مع مجلس ......
وصول أول قافلة مساعدات إنسانية للأمم المتحدة إلى سوليدار في أوكرانيا
وصول أول قافلة مساعدات إنسانية للأمم المتحدة إلى سوليدار في ......
أوكرانيا تؤكد إلقاء القبض على 7 «عملاء روس» قرب دنيبرو
أوكرانيا تؤكد إلقاء القبض على 7 «عملاء روس» قرب دنيبرو...
مقتل 18 مدنيا في هجومين ببوركينا فاسو
مقتل 18 مدنيا في هجومين ببوركينا فاسو...
زيلينسكي يحضّ الحلفاء على «تسريع» تسليم الأسلحة
زيلينسكي يحضّ الحلفاء على «تسريع» تسليم الأسلحة...
المزيد