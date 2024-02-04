سيناريو «مبابي» و«ريال مدريد» يعود لواجهة الدراما الكروية من جديد

القاهرة - بوابة الوسط

عاد مسلسل انتقال مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي إلى ريال مدريد الإسباني إلى الواجهة بحدة في الأيام الأخيرة.

الشائعات تؤكد أن مهاجم المنتخب الفرنسي لكرة القدم سيدافع عن ألوان النادي الملكي بالتأكيد، لكن النجم لم يعلن بعد قراره بالرحيل عن فريق العاصمة وهو حر في القيام بذلك عندما يريد، حسب «فرانس برس».

زعمت جريدة «لو باريزيان» وقناة «إي إس بي إن» السبت أن مبابي اتخذ قراره بالانضمام إلى ريال مدريد، دون الكشف عن مصدر معلوماتهما.

مبابي يوافق على الانضمام للنادي الملكي

في صيف 2022، جرى الإعلان عن أن مبابي وافق على الانتقال إلى ريال مدريد من قبل العديد من وسائل الإعلام، قبل أن يمدد لمدة عامين مع نادي العاصمة الفرنسية.

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في العام 2023، جرى الإعلان أيضًا عن أن الصفقة حُسِمت، حيث زعم جزء من وسائل الإعلام الفرنسية رغبة مبابي في الانضمام فورًا إلى نادي مدريد. رد عليها الأخير بـ«أكاذيب...»، بأحرف بارزة على تويتر وقتها «إكس» حاليًا.

المهاجم الفرنسي: لم أتخذ قراري

بخصوص ملف مستقبله، قال مبابي دائمًا بوضوح إنه صانع القرار الأول والأخير وسيّده. آخر حديث له حول هذا الموضوع يعود إلى الثالث من يناير الماضي بعد كأس الأبطال ضد تولوز (2-0).

شدَّد وقتها مبابي بقوله «لم أتخذ قراري، لم أتخذ خياري. لكن لدينا اتفاق مع الرئيس ناصر الخليفي، يضمن الحماية لجميع الأطراف المعنية»، مضيفًا «سأعلن ذلك عندما أتخذ قراري».