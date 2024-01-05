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مصدر: مبابي تنازل عن عشرات الملايين من أجل ريال مدريد

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 05 يناير 2024, 07:46 مساء
مصدر: مبابي تنازل عن عشرات الملايين من أجل ريال مدريد
مبابي وناصر الخليفي خلال مؤتمر صحفي (أرشيفية: الإنترنت)
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تنازل النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، عن جزء من مكافآت مالية تقدر بعشرات الملايين من الدولارات، وذلك بموجب اتفاق جرى التوصل إليه مع إدارة النادي الباريسي الصيف الماضي.

مبابي لاعب حر
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مصدر شارك في المفاوضات بين مبابي وباريس سان جيرمان أنّ قيمة هذه المكافآت التي تنازل عنها مبابي تراوحت بين 65 و75 مليون دولار أميركي، وستكون بمثابة تغطية ماليّة للنادي في حال رحيله كلاعبٍ حرّ مع نهاية عقده في يونيو المقبل.

وأصبح مبابي لاعباً حراً يملك، بدءاً منذ مطلع يناير الحالي، خيار التوقيع مع أى نادٍ غير نادي باريس سان جيرمان، وهو حالياً دخل في مفاوضات مع ريال مدريد الذي ذكرت تقارير أنه قدّم له عرضاً مغرياً.

وتحدثت وسائل إعلام عدة عن مبالغ أخر مثل جريدة «لو باريزيان» التي أكدّت أن مبابي تخلى عن مكافأة الولاء، البالغة 85 مليون دولار، التي كان ينبغي أن يحصل عليها في سبتمبر الماضي، يُضاف إليها مبالغ أخرى، لتصل القيمة الإجمالية إلى 105 ملايين دولار تقريباً.

وقال مبابي، أول من أمس الأربعاء، في تصريحات صحفية عقب فوز باريس سان جيرمان بلقب كأس الأبطال على حساب تولوز بهدفين مقابل لا شيء: «بالاتفاق الذي أبرمته مع الرئيس القطري ناصر الخليفي خلال الصيف، مهما كان قراري، تمكنّا من حماية جميع الأطراف، والحفاظ على استعداد النادي للتحديات المقبلة، وهو الأمر الأكثر أهمية»، مضيفاً أنه لم يتخذ بعد قراره بشأن مستقبله.

وسيتسنى لباريس سان جيرمان توفير هذه المبالغ لتعويض أي انتقال محتمل للنجم الفرنسي دون الحصول على بدل انتقال.

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وقد حصل مبابي لدى توقيع عقده مع بطل فرنسا في العام 2022 على راتب إجمالي قدره 78 مليون دولار سنوياً، ومكافأة توقيع بـ164 مليون يورو تُدفع على ثلاث دفعات، ومكافأة ولاء بقيمة متصاعدة: تصل إلى 75 مليون دولار في العام الأول، و85 مليوناً في العام الثاني، و95 في الموسم الثالث.

ولم يرغب المقربون من مبابي في التعليق على الموضوع لدى محاولة وكالة «فرانس برس» الاستيضاح، وكذلك الأمر بعد التواصل مع إدارة نادي باريس سان جيرمان أيضاً.

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