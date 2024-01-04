تشافي: برشلونة لا يمكنه شراء مبابي أو هالاند

القاهرة - بوابة الوسط

اعترف مدرب فريق برشلونة تشافي هرنانديز حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم أن ناديه لم يعد بوسعه إنفاق مبالغ كبيرة على شراء لاعبين كبار مثل إرلينغ هالاند وكيليان مبابي.

برشلونة لا يستطيع إبرام صفقات كبيرة

وأنفق برشلونة مبالغ كبيرة زادت على مائة مليون يورو من أجل شراء فيليب كوتينيو وأنطوان غريزمان وعثمان ديمبيلي ما بين 2017 و2019، لكن أوضاعه المالية حاليًا لا ترشحه لإبرام صفقات كبيرة قريبًا، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال تشافي إنه يأمل في التعاقد مع لاعبين جدد في فترة الانتقالات الشتوية الحالية خلال الشهر الجاري.

لكنه قال للصحفيين ردًا على سؤال عن إمكانية السعي للتعاقد مع لاعبين مثل النرويجي هالاند لاعب مانشستر سيتي بطل إنجلترا أو مبابي لاعب سان جيرمان وقائد منتخب فرنسا: «لابد من الاعتماد على ما لدينا من لاعبين لأننا حاليًا لا يمكن أن نفكر في مثل هذه التعاقدات».

وأضاف قوله قبل مباراة فريقه أمام لاس بالماس في الدوري الإسباني اليوم الخميس: «لسوء الحظ وضعنا الاقتصادي ليس جيدًا حتى نقوم بذلك، أعتمد على لاعبي فريقي الحاليين وعلينا تحقيق الفوز بألقاب وعلينا تقديم أداء جيد مع هؤلاء اللاعبين لأن مستوى المنافسة مرتفع جدًا».

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ويحتل برشلونة المركز الرابع بين فرق الدوري الإسباني العشرين متخلفًا بفارق عشر نقاط عن منافسه اللدود ريال مدريد الذي خاض مباراة أكثر من فريق تشافي.