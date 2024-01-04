  • Alwasat News
Atwasat

تشافي: برشلونة لا يمكنه شراء مبابي أو هالاند

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 04 يناير 2024, 06:29 مساء
تشافي: برشلونة لا يمكنه شراء مبابي أو هالاند
تشافي هرنانديز خلال إحدى مباريات برشلونة (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

اعترف مدرب فريق برشلونة تشافي هرنانديز حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم أن ناديه لم يعد بوسعه إنفاق مبالغ كبيرة على شراء لاعبين كبار مثل إرلينغ هالاند وكيليان مبابي.

برشلونة لا يستطيع إبرام صفقات كبيرة
وأنفق برشلونة مبالغ كبيرة زادت على مائة مليون يورو من أجل شراء فيليب كوتينيو وأنطوان غريزمان وعثمان ديمبيلي ما بين 2017 و2019، لكن أوضاعه المالية حاليًا لا ترشحه لإبرام صفقات كبيرة قريبًا، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال تشافي إنه يأمل في التعاقد مع لاعبين جدد في فترة الانتقالات الشتوية الحالية خلال الشهر الجاري.

لكنه قال للصحفيين ردًا على سؤال عن إمكانية السعي للتعاقد مع لاعبين مثل النرويجي هالاند لاعب مانشستر سيتي بطل إنجلترا أو مبابي لاعب سان جيرمان وقائد منتخب فرنسا: «لابد من الاعتماد على ما لدينا من لاعبين لأننا حاليًا لا يمكن أن نفكر في مثل هذه التعاقدات».

وأضاف قوله قبل مباراة فريقه أمام لاس بالماس في الدوري الإسباني اليوم الخميس: «لسوء الحظ وضعنا الاقتصادي ليس جيدًا حتى نقوم بذلك، أعتمد على لاعبي فريقي الحاليين وعلينا تحقيق الفوز بألقاب وعلينا تقديم أداء جيد مع هؤلاء اللاعبين لأن مستوى المنافسة مرتفع جدًا».

أرقام تاريخية في مسيرة جيرونا نحو صدارة الدوري الإسباني
شاهد.. جيرونا يهزم برشلونة برباعية في مغامرة تاريخية ليتربع على صدارة «الليغا»

ويحتل برشلونة المركز الرابع بين فرق الدوري الإسباني العشرين متخلفًا بفارق عشر نقاط عن منافسه اللدود ريال مدريد الذي خاض مباراة أكثر من فريق تشافي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد.. «في التسعين» يناقش الإنجاز الليبي في البطولة العربية للسلة ووعود الشلماني

شاهد.. «في التسعين» يناقش الإنجاز الليبي في البطولة العربية للسلة ووعود الشلماني
رونالدو يفوز بجائزة «غلوب سوكر» كأفضل هداف في 2023

رونالدو يفوز بجائزة «غلوب سوكر» كأفضل هداف في 2023
كاريكاتير خيري - حكومة إسرائيلية!

كاريكاتير خيري - حكومة إسرائيلية!
الصور: عازمون تنفيذ أحكام الإعدام قريبا

الصور: عازمون تنفيذ أحكام الإعدام قريبا
طائرة الأهلي بنغازي تجتاز النصر في الدوري الليبي

طائرة الأهلي بنغازي تجتاز النصر في الدوري الليبي
التشكيلية الفلسطينية أمل أبو السبح تحوّل الأطلال إلى معرض فني (صور)

التشكيلية الفلسطينية أمل أبو السبح تحوّل الأطلال إلى معرض فني (صور)
شاهد في «اقتصاد بلس»: هل تنقذ مدارس المستقبل قطاع التعليم؟

شاهد في «اقتصاد بلس»: هل تنقذ مدارس المستقبل قطاع التعليم؟
المنتخب الوطني لكرة السلة يحرز فضية البطولة العربية أمام نظيره المصري

المنتخب الوطني لكرة السلة يحرز فضية البطولة العربية أمام نظيره المصري
مسرحية «رسائل» الليبية تتحصل على جائزة أفضل نص في مهرجان مسرح الشارع العراقي

مسرحية «رسائل» الليبية تتحصل على جائزة أفضل نص في مهرجان مسرح الشارع العراقي
تقرير: انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق المشهد الثقافي الفلسطيني لعام 2023

تقرير: انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق المشهد الثقافي الفلسطيني لعام 2023
كاريكاتير حليم - انطلاق مشارع إعادة إعمار درنة

كاريكاتير حليم - انطلاق مشارع إعادة إعمار درنة
نادر كارة لـ«بوابة الوسط»: المدرب الأجنبي للناشئين في ليبيا مهم جدًا

نادر كارة لـ«بوابة الوسط»: المدرب الأجنبي للناشئين في ليبيا مهم جدًا
الصور: حجز الدعوى الجنائية بشأن كارثة درنة للحكم في 11 يناير

الصور: حجز الدعوى الجنائية بشأن كارثة درنة للحكم في 11 يناير
ولادة طفلتين توأمين كرواتيتين في سنتين مختلفتين

ولادة طفلتين توأمين كرواتيتين في سنتين مختلفتين
الصور: اكتشاف شبهة جنائية في أكثر من 11 ألف قيد عائلي

الصور: اكتشاف شبهة جنائية في أكثر من 11 ألف قيد عائلي
جهاز مكافحة المخدرات يعتمد إجراءات جديدة لعام 2024

جهاز مكافحة المخدرات يعتمد إجراءات جديدة لعام 2024
هل تطبّق ليبيا قانون تجريم العلاقات مع «إسرائيل» بـ«أثر رجعي»؟

هل تطبّق ليبيا قانون تجريم العلاقات مع «إسرائيل» بـ«أثر رجعي»؟
تقرير دولي: الحقول النفطية البحرية تلعب دورًا محدودًا في ليبيا

تقرير دولي: الحقول النفطية البحرية تلعب دورًا محدودًا في ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
الحكم على الجزائري عطال بالسجن 8 أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة التحريض على الكراهية
الحكم على الجزائري عطال بالسجن 8 أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة ...
الغيابات تضرب الكبار قبل كأس الأمم الأفريقية
الغيابات تضرب الكبار قبل كأس الأمم الأفريقية
رونالدو يفوز بجائزة «غلوب سوكر» كأفضل هداف في 2023
رونالدو يفوز بجائزة «غلوب سوكر» كأفضل هداف في 2023
باريس سان جيرمان يتوج بلقب كأس السوبر الفرنسي
باريس سان جيرمان يتوج بلقب كأس السوبر الفرنسي
بوفون يقدم اقتراحا ثوريا وغريبا لتطوير لوائح كرة القدم
بوفون يقدم اقتراحا ثوريا وغريبا لتطوير لوائح كرة القدم
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
عطال يزين قائمة المنتخب الجزائري لأمم أفريقيا 2024
عطال يزين قائمة المنتخب الجزائري لأمم أفريقيا 2024...
(فيديو) المنتخب الوطني لناشئي الكرة الطائرة يتأهل لنهائي أمم أفريقيا 2023 ويترشح لكأس العالم
(فيديو) المنتخب الوطني لناشئي الكرة الطائرة يتأهل لنهائي أمم......
راتكليف يستحوذ على 25% من أسهم مانشستر يونايتد
راتكليف يستحوذ على 25% من أسهم مانشستر يونايتد...
رابطة الدوري الإنجليزي تجدّد رفضها لدوري السوبر الأوروبي
رابطة الدوري الإنجليزي تجدّد رفضها لدوري السوبر الأوروبي...
كأس آسيا: عمر السومة خارج قائمة سورية الأولية
كأس آسيا: عمر السومة خارج قائمة سورية الأولية...
المزيد
تشافي: برشلونة لا يمكنه شراء مبابي أو هالاند
تشافي: برشلونة لا يمكنه شراء مبابي أو هالاند...
أرقام تاريخية في مسيرة جيرونا نحو صدارة الدوري الإسباني
أرقام تاريخية في مسيرة جيرونا نحو صدارة الدوري الإسباني...
الجزائر تحشد ألفي مشجع لمؤازرة «محاربي الصحراء» في كأس أمم أفريقيا
الجزائر تحشد ألفي مشجع لمؤازرة «محاربي الصحراء» في كأس أمم ......
بوفون يقدم اقتراحا ثوريا وغريبا لتطوير لوائح كرة القدم
بوفون يقدم اقتراحا ثوريا وغريبا لتطوير لوائح كرة القدم...
باريس سان جيرمان يتوج بلقب كأس السوبر الفرنسي
باريس سان جيرمان يتوج بلقب كأس السوبر الفرنسي...
المزيد