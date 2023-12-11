شاهد.. جيرونا يهزم برشلونة برباعية في مغامرة تاريخية ليتربع على صدارة «الليغا»

القاهرة - بوابة الوسط

واصل جيرونا مغامرته الرائعة هذا الموسم، وعاد إلى صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم «الليغا» مجدداً، وذلك بفوز تاريخي هو الأول له على جاره الكتالوني العملاق بنتيجة 4-2 الأحد، على ملعب الأخير في المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ودخل جيرونا اللقاء وهو في الوصافة بفارق نقطة خلف ريال مدريد المتعادل السبت مع ريال بيتيس 1-1، وقد استفاد على أكمل وجه من تعثر النادي الملكي كي يزيحه عن الصدارة التي كان يتقاسمها معه، متقدماً على الفريق الوحيد الذي تغلب عليه هذا الموسم 2-0 في 30 سبتمبر بفارق نقطتين، حسب «فرانس برس».

- باريس سان جيرمان ينقض على قمة الدوري الفرنسي بفضل ثلاثية مبابي

- في بيان رسمي.. ريال مدريد يوضح حقيقة التفاوض مع مبابي

وبخسارته الأولى أمام جاره المتواضع الذي فاجأ الجميع هذا الموسم، مني برشلونة بالهزيمة الثانية للموسم وتراجع للمركز الرابع لصالح أتلتيكو مدريد وبات متخلفاً عن فريق المدرب ميتشل بفارق سبع نقاط.

بداية جيدة وخسارة في الدقائق الأولى لبرشلونة

وعلى الرغم من بدايته الإيجابية ووصوله مرات عدة إلى منطقة ضيفه، وجد برشلونة نفسه متخلفاً في الدقيقة 12 بهدف أوكراني بحت عبر أرتيم دوفبيك الذي وصلته الكرة من عرضية لمواطنه فيكتور تسيغانكوف بعدما كسر الأخير مصيدة التسلل، فسددها لتتحول من القائم الأيمن إلى داخل شباك الحارس إنياكي بينيا.

تعادل البولندي روبرت ليفاندوفسكي لبرشلونة، منهياً صيامه عن التهديف مع العملاق الكتالوني منذ 12 نوفمبر ومسجلاً هدفه الثامن في الدوري هذا الموسم، أعاد ميغيل غوتييريس جيرونا تتقدم بعد مجهود فردي.