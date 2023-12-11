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شاهد.. جيرونا يهزم برشلونة برباعية في مغامرة تاريخية ليتربع على صدارة «الليغا»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 11 ديسمبر 2023, 03:04 مساء
شاهد.. جيرونا يهزم برشلونة برباعية في مغامرة تاريخية ليتربع على صدارة «الليغا»
فرحة نجوم جيرونا أمام حزن وخيبة أمل للاعبي برشلونة في الليغا، 10 ديسمبر 2023. (إنترنت)
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واصل جيرونا مغامرته الرائعة هذا الموسم، وعاد إلى صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم «الليغا» مجدداً، وذلك بفوز تاريخي هو الأول له على جاره الكتالوني العملاق بنتيجة 4-2 الأحد، على ملعب الأخير في المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ودخل جيرونا اللقاء وهو في الوصافة بفارق نقطة خلف ريال مدريد المتعادل السبت مع ريال بيتيس 1-1، وقد استفاد على أكمل وجه من تعثر النادي الملكي كي يزيحه عن الصدارة التي كان يتقاسمها معه، متقدماً على الفريق الوحيد الذي تغلب عليه هذا الموسم 2-0 في 30 سبتمبر بفارق نقطتين، حسب «فرانس برس».

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وبخسارته الأولى أمام جاره المتواضع الذي فاجأ الجميع هذا الموسم، مني برشلونة بالهزيمة الثانية للموسم وتراجع للمركز الرابع لصالح أتلتيكو مدريد وبات متخلفاً عن فريق المدرب ميتشل بفارق سبع نقاط.

بداية جيدة وخسارة في الدقائق الأولى لبرشلونة
وعلى الرغم من بدايته الإيجابية ووصوله مرات عدة إلى منطقة ضيفه، وجد برشلونة نفسه متخلفاً في الدقيقة 12 بهدف أوكراني بحت عبر أرتيم دوفبيك الذي وصلته الكرة من عرضية لمواطنه فيكتور تسيغانكوف بعدما كسر الأخير مصيدة التسلل، فسددها لتتحول من القائم الأيمن إلى داخل شباك الحارس إنياكي بينيا.

تعادل البولندي روبرت ليفاندوفسكي لبرشلونة، منهياً صيامه عن التهديف مع العملاق الكتالوني منذ 12 نوفمبر ومسجلاً هدفه الثامن في الدوري هذا الموسم، أعاد ميغيل غوتييريس جيرونا تتقدم بعد مجهود فردي.

شوط ثاني مضغوط بالأهداف لصالح جيرونا
بدأ برشلونة الشوط الثاني باحثاً عن العودة إلى أجواء اللقاء، لكن جيرونا وجه الضربة القاضية لجاره عندما أضاف الهدف الثالث في الدقيقة 80 عبر البديل فاليري إسترادا، وعلى الرغم من نجاح غوندوغان في تقليص الفارق بعد تمريرة من فيران توريس (2+90)، صمد جيرونا أمام الضغط ورد بالهدف الرابع القاضي الذي سجله ستواني في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

 

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