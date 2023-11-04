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في بيان رسمي.. ريال مدريد يوضح حقيقة التفاوض مع مبابي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 04 نوفمبر 2023, 09:42 مساء
في بيان رسمي.. ريال مدريد يوضح حقيقة التفاوض مع مبابي
مبابي خلال إحدى مباريات باريس سان جيرمان (إكس)
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نفى نادي ريال مدريد خلال بيان له العديد من التقارير الإعلامية، اليوم السبت، التي أشارت إلى وجود مفاوضات جارية مع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي.

ريال مدريد يصف المفاوضات مع مبابي بالمزعومة
جاء في البيان الصادر اليوم السبت عن النادي: «فيما يخص التقارير المنتشرة والصادرة مؤخرًا عن العديد من وسائل الإعلام، والتي تفيد بوجود مفاوضات مزعومة بين اللاعب كيليان مبابي ونادينا، يود ريال مدريد أن يؤكد أن هذه المعلومات عارية تمامًا عن الصحة، وأنه لم تتم أية مفاوضات مع لاعب نادي باريس سان جيرمان».

يذكر أن عقد النجم الفرنسي مع الفريق الباريسي سينتهي في 30 يونيو 2024، وجميع الشواهد تشير إلى أنه لن يستمر مع الفريق عقب انتهاء عقده.

ولا يعد نفي ريال مدريد دخوله في مفاوضات مع مبابي أن النادي الإسباني أغلق الباب أمام التعاقد معه، بل يأتي حرصا من «الملكي» على عدم الوقوع تحت طائلة العقوبات، إذ إن اللوائح تحظر على أي نادٍ الدخول في مفاوضات مع لاعب مرتبط بعقد مع نادٍ آخر.

ويحق لريال مدريد الشروع في التفاوض مع مبابي دون الرجوع إلى باريس سان جيرمان قبل ستة أشهر على نهاية عقده مع النادي الفرنسي، أي يمكن للنادي الإسباني التفاوض بشكل قانوني اعتبارا من شهر يناير المقبل.

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ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي يدور الحديث فيها حول وجود مفاوضات بين «الميرينغي» ومبابي، حيث بدأ الحديث عن هذا الأمر منذ عدة أعوام.

وفي هذا السياق أعلن حارس ريال مدريد الأسبق، باكو بويو، خلال برنامج «إل تشيرينجيتو» أن مبابي سينضم إلى ريال مدريد في الموسم المقبل، وسيرتدي القميص رقم 10.

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