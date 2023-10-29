مبابي ينقذ باريس سان جيرمان أمام بريست ويقوده للمركز الثاني بالدوري الفرنسي

القاهرة - بوابة الوسط

انتزع باريس سان جيرمان حامل لقب الدوري الفرنسي، اليوم الأحد، فوزًا بشق النفس من مضيفه بريست، مفاجأة الموسم، بثلاثة أهداف لهدفين بينها ثنائية لنجمه كيليان مبابي، في مباراة أقيمت ضمن المرحلة العاشرة من المسابقة، فانتزع المركز الثاني موقتًا.

بداية قوية لباريس سان جيرمان

بدا أن باريس سان جيرمان في طريقه إلى تحقيق فوز سهل عندما تقدم بهدفين لوارين زايير-إيمري في الدقيقة 16 ومبابي في الدقيقة 28، لكن بريست قلص الفارق قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين عبر البنيني ستيف مونييه في الدقيقة 43، ثم أدرك التعادل مطلع الثاني عبر جيريمي لو دوارون في الدقيقة 52، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وانتظر باريس سان جيرمان حتى الدقيقة قبل الأخيرة من الوقت الأصلي لاقتناص ركلة جزاء سددها مبابي لكن الحارس الهولندي ماركو بيزوت ردها لتتهيأ مرة أخرى أمام مبابي فتابعها داخل المرمى مسجلًا هدف الفوز لفريق العاصمة.

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يعد هذا هو الفوز الثالث عل التوالي لباريس سان جيرمان والرابع في مبارياته الخمس الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الخسارة، كما أنه الفوز السادس للفريق هذا الموسم فرفع رصيده إلى 21 نقطة، وارتقى إلى المركز الثاني مؤقتا بفارق نقطة واحدة خلف نيس المتصدر، وبالفارق ذاته أمام موناكو الذي تنتظره مباراة صعبة لاستعادة الصدارة عندما يحل ضيفًا على ليل لاحقًا.