غدًا.. «فرانس فوتبول» تمنح جائزة الكرة الذهبية وميسي مرشح لإحراز الثامنة

القاهرة - بوابة الوسط

يملك الأرجنتيني ليونيل ميسي والإسبانية أيتانا بونماتي حظوظًا كبيرة للظفر بالكرة الذهبية لأفضل لاعب ولاعبة في العام 2023، الجائزة الفردية الأكثر شهرة في كرة القدم العالمية التي تمنحها سنويًا مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية، غدًا الإثنين، في العاصمة الفرنسية باريس بعد مساهمتهما الكبيرة في تتويج منتخبي بلديهما بكأس العالم للرجال والسيدات.

ميسي بطل مونديال 2022

وتُوج ميسي أخيرًا بطلًا للعالم عندما قاد منتخب بلاده الى الفوز بلقب كأس العالم 2022 في قطر، وهو يتمتع بفرص هائلة للتتويج بالكرة الذهبية للمرة الثامنة في مسيرته الاحترافية وبالتالي تعزيز رقمه القياسي أمام غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو المتوج بالجائزة خمس مرات، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وسيطر ميسي ورونالدو على الجائزة المرموقة على مدى السنوات الـ15 الماضية، حيث فازا بها اثنتي عشرة مرة.

وحدهما لاعبان فقط خرقا سيطرتهما منذ أن حصل رونالدو على أول جائزة له في العام 2008 حيث نالها الكرواتي لوكا مودريتش في العام 2018 والفرنسي كريم بنزيمة العام الماضي بعد موسم رائع مع ريال مدريد الإسباني.

بعد أن ترك بصمته في كأس العالم الأخيرة بتسجيله سبعة أهداف بينها ثنائية في المباراة النهائية ضد فرنسا، مع ثلاث تمريرات حاسمة وجائزة أفضل لاعب في العرس العالمي، بالإضافة إلى لقب بطل الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان، يبدو «البرغوث» العبقري في طريقه إلى نيل الجائزة مستفيدًا من التعديل الأخير في منحها والذي بات يعتمد الآن على سجل اللاعب خلال الموسم الماضي، وليس على مدار السنة التقويمية.

التتويج الأخير لميسي

كان تتويجه بالكأس العالمية الأفضل في مسيرته المذهلة، ومن المرجح أن يمنحه ذلك تفوقًا على منافسيه الموسم الماضي. وربما يكون التتويج بالجائزة غدًا، الأخير لميسي الذي يلعب حاليًا مع إنتر ميامي الأميركي في بطولة أقل تنافسية بكثير، وبالتالي سيفسح المجال أمام الشباب للمنافسة عليها خصوصًا الفرنسي كيليان مبابي (24 عامًا) والنرويجي إرلينغ هالاند (23 عامًا).

مبابي وهالاند أبرز منافسي ميسي

ويعتبر مبابي وهالاند أبرز المنافسين لميسي على الجائزة بعدما أنهى مهاجم باريس سان جيرمان المونديال الأخير بحصوله على جائزة أفضل هداف برصيد ثمانية أهداف بينها ثلاثية في المباراة النهائية. ومع ذلك، فشل، إلى جانب ميسي والبرازيلي نيمار، في قيادة سان جيرمان إلى قمة القارة العجوز والظفر بلقب مسابقة دوري أبطال أوروبا.

المسابقة القارية العريقة كانت من نصيب هالاند في موسمه الأول مع فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي صاحب الثلاثية التاريخية الموسم الماضي إضافة إلى الدوري وكأس الاتحاد المحليين.

وجرى اختيار هالاند أفضل لاعب في أوروبا في أغسطس الماضي، بعدما أنهى موسمه في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي (36 هدفًا في 35 مباراة) ودوري أبطال أوروبا (12 هدفًا في 11 مباراة)، رافعا غلته إلى 52 هدفًا في 53 مباراة في مختلف المسابقات مع ناديه.

وأمضى ميسي على مستوى النادي مع باريس سان جيرمان موسمًا مخيبًا للآمال رغم تتويجه بلقب الدوري إلى جانب مبابي ونيمار. وسجل 21 هدفًا للنادي الفرنسي، لكن من الواضح أنه لم يكن سعيدًا أبدًا في باريس، بل تعرض لصيحات الاستهجان من أنصاره في بعض الأحيان، قبل انتقاله الى إنتر ميامي الأميركي، في مؤشر على أنه ربما حان وقت مبابي.

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ومن الواضح أن النجم الفرنسي كان أهم لاعب في باريس سان جيرمان الموسم الماضي، حيث سجل 41 هدفًا، وكان أيضًا هداف كأس العالم برصيد ثمانية أهداف بعد ثلاثية مذهلة في المباراة النهائية الملحمية.

ويؤيد اللوبي الفرنسي بقوة فوز مبابي بجائزة تنظم في فرنسا وتسلم في باريس. على سبيل المثال، لم يتردد فرانك إيز مدرب فريق لنس الأسبوع الماضي عندما سئل عن مرشحه للفوز بالجائزة بالقول «فرنسي آخر هو كيليان مبابي» في إشارة الى تتويج بنزيمة بها العام الماضي.

بونماتي الأقرب لنيل الكرة الذهبية لدى السيدات

وعند السيدات، تبدو أيتانا بونماتي الأوفر حظًا للفوز بالجائزة بعد الدور الذي لعبته في قيادة منتخب إسبانيا الى إحراز كأس العالم لأول مرة في تاريخه بفوزه الشهر قبل الماضي في سيدني على نظيره الإنجليزي بطل أوروبا في المباراة النهائية.

كما لعبت بونماتي (25 عامًا) التي أحرزت الشهر الماضي جائزة الاتحاد الأوروبي لأفضل لاعبة في أوروبا، دورًا في قيادة فريقها برشلونة الى إحراز لقب دوري أبطال أوروبا للسيدات، ما يعزز حظوظها بخلافة زميلتها في برشلونة والمنتخب اليكسيا بوتياس التي نالت الكرة الذهبية في العامين الماضيين.

وغابت بوتياس عن لائحة المرشحات بعدما ابتعدت لفترة طويلة عن برشلونة نتيجة تعرضها لتمزق في الرباط الصليبي لركبتها ما أدى الى غيابها عن الملاعب طيلة تسعة أشهر.

وتتنافس بونماتي مع ثلاث من زميلاتها في المنتخب الفائز بكأس العالم وهن أولغا كارمونا التي سجلت الهدف الوحيد في النهائي ضد إنجلترا، وسلمى باراويلو وألبا ريدوندو، إضافة الى زميلتيها في برشلونة باتريسيا جيخارو

ومابي ليون اللتين لم تشاركا في مونديال أستراليا ونيوزيلندا في خطوة احتجاجية ضد الاتحاد الإسباني للعبة ومدرب المنتخب خورخي فيلدا.

وتضم لائحة المرشحات الثلاثين كلًا من نجمة أستراليا سام كير وحارسة إنجلترا ماري إيربس.

ميسي يقبل كأس العالم بعد الفوز بالبطولة عام 2022 (أرشيفية: الإنترنت)

مبابي يحتفل بأحد أهدافه مع المنتخب الفرنسي (أرشيفية: الإنترنت)

هالاند يحتفل بأحد أهدافه مع مانشستر سيتي (أرشيفية: الإنترنت)