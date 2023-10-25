تسريبات تؤكد فوز ميسي بالكرة الذهبية للمرة الثامنة في تاريخه

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الصحفي الإيطالي وخبير الانتقالات فابريزيو رومانو عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي، عن فوز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية «البالون دور» للمرة الثامنة في مسيرته.

حفل الكرة الذهبية يقام 30 أكتوبر

وكشف رومانو هذا الخبر على الرغم من أن حفل الكرة الذهبية لم يأت موعده بعد، حيث من المقرر أن يقام في العاصمة الفرنسية باريس يوم 30 أكتوبر الجاري.

وقال رومانو: «عاجل.. ليونيل ميسي يفوز بجائزة الكرة الذهبية الثامنة له في مسيرته. كل وسائل الإعلام الإسبانية تشير بشكل واضح أن ميسي في طريقه لحصد هذه الجائزة».

وسبق لميسي صاحب الرقم القياسي اللفوز بالكرة الذهبية سبع مرات أعوام 2009، 2010، 2011، 2012، 2015، 2019، 2021، واحتل المركز الثاني خمس مرات في أعوام: 2008، 2013، 2014، 2016، 2017، والمركز الثالث مرة واحدة العام 2007.

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وتضم قائمة المرشحين هذا العام ثلاثين نجمًا يتقدمهم ميسي والنرويجي إيرلينغ هالاند والفرنسي كليان مبابي، والمصري محمد صلاح والحارس المغربي ياسين بونو.