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غوارديولا يطالب بتخصيص كرة ذهبية لميسي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 20 أكتوبر 2023, 05:52 مساء
غوارديولا يطالب بتخصيص كرة ذهبية لميسي
الإسباني بيب غوارديولا. (فرانس برس)
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طالب مدرّب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، الإسباني بيب غوارديولا بتخصيص فئة خاصة لليونيل ميسي في جائزة الكرة الذهبية التي تمنحها سنويًا مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية المتخصّصة في كرة القدم، وذلك لدى سؤاله عما إذا كان النجم الأرجنتيني الفائز بكأس العالم أو مهاجمه النرويجي إرلينغ هالاند يجب أن يفوز بجائزة هذا العام.

ميسي الأقرب للفوز بالكرة الذهبية
ويُعدّ ميسي الذي غادر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الصيف الماضي إلى إنتر ميامي الأميركي، المرشّح الأوفر حظًا للفوز بالجائزة للمرة الثامنة، بعد أن قاد منتخب الأرجنتين إلى التتويج بكأس العالم العام الماضي في مونديال قطر.

ويُعد هالاند منافس ميسي الرئيسي على الجائزة بعد تسجيله 52 هدفًا في 53 مباراة في مختلف المسابقات، ليساهم بشكل كبير في إحراز فريقه ثلاثية نادرة في دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز وكأس إنجلترا الموسم الماضي.

وسبق لغوراديولا أن أشرف على تدريب ميسي في صفوف برشلونة، في حين يلعب هالاند في صفوف فريقه حاليًا.

وقال غوارديولا اليوم الجمعة: «قلت دائمًا إن الكرة الذهبية يجب أن تكون مقسّمة إلى قسمين، واحدة لميسي ثم ننظر إلى الآخرين، وبالتالي يتعين على هالاند الفوز، نعم. لقد فاز بالثلاثية وسجّل خمسين هدفًا».

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وأضاف غوارديولا: «أسوأ موسم لميسي هو الأفضل بالنسبة إلى الآخرين. كلاهما يستحق الحصول على الكرة الذهبية».

ومن المقرر أن يقام حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية في العاصمة الفرنسية باريس في 30 أكتوبر.

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