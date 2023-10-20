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ميسي يتصدر قائمة الأعلى أجرًا بالدوري الأميركي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 20 أكتوبر 2023, 04:22 مساء
ميسي يتصدر قائمة الأعلى أجرًا بالدوري الأميركي
ليونيل ميسي خلال إحدى مباريات فريق إنتر ميامي (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت رابطة لاعبي الدوري الأميركي عن قائمة أجور لاعبي الأندية المشاركة في بطولتها عن موسم 2022-2023 الذي أوشك على الانتهاء.

الدوري الأميركي يكشف رواتب كل اللاعبين
وتصدر الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي، قائمة اللاعبين الأعلى أجرًا في الدوري الأميركي بحصوله على 12 مليون دولار كأجر أساسي، يصل بعد الإضافات والمكافآت المضمونة إلى 20 مليونًا و446 ألف دولار.

وجاء الإيطالي لورينزو إنسيني، لاعب تورنتو، في المركز الثاني بقائمة الأعلى أجرًا في الدوري الأميركي بحصوله على 7.5 مليون دولار أجرًا أساسيًا، وبعد الإضافات يتضاعف إلى 15.4 مليون دولار، فيما يحصل السويسري شيردان شاكيري لاعب شيكاغو فاير على 7.35 مليون دولار تصل في المجمل إلى 8.15 مليون دولار.

واحتل المكسيكيان خافيير هيرنانديز لاعب لوس أنجلوس جلاكسي وهبكتور هيريرا لاعب هيوستن دينامو المركزين الرابع والخامس بإجمالي 7.44 للأول و5.24 للثاني.

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وأظهرت قائمة أجور لاعبي الدوري الأميركي أن الحد الأدنى للراتب الأساسي هو 67360 دولارًا، وهو الراتب الذي حصل عليه عدد كبير من اللاعبين، من بينهم هارفي نيفيل، ابن فيل نيفيل مدرب إنتر ميامي السابق، والصديق المقرب لديفيد بيكهام مالك النادي.

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