ميسي يتصدر قائمة هدافي تصفيات أميركا الجنوبية عبر التاريخ

القاهرة - بوابة الوسط

تصدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائمة هدافي تصفيات أميركا الجنوبية عبر التاريخ، ليواصل تحقيق الأرقام القياسية بعدما قاد منتخب بلاده إلى الفوز على منتخب بيرو بهدفين دون رد.

ميسي يقود منتخب الأرجنتين لفوز مهم

وسجل ميسي هدفي فوز منتخب الأرجنتين على نظيره البيروفي في المباراة التي أقيمت فجر اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة لتصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026.

وقالت جريدة «سبورت» الإسبانية اليوم، إن ميسي لم يتصدر فقط قائمة هدافي تصفيات أميركا الجنوبية لكأس العالم 2026 إلى جانب الأوروغواياني نيكولاس دي لا كروز، بل أصبح الهداف التاريخي للتصفيات بشكل عام برصيد 31 هدفًا.

- تصفيات مونديال 2026: الأرجنتين تحلق بثنائية ميسي.. وإصابة نيمار في ليلة سقوط البرازيل

- 42 هدفًا تمنح مبابي الأفضلية على ميسي ورونالدو

وأضافت «سبورت» أنه حتى قبل مباراة اليوم، فقد تشارك ميسي مع الأوروغوياني لويس سواريز لاعب برشلونة السابق في صدارة هدافي التصفيات القارية برصيد 29 هدفًا لكل منهما، قبل أن يسجل ميسي هدفين في شباك منتخب بيرو.