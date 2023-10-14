42 هدفًا تمنح مبابي الأفضلية على ميسي ورونالدو

القاهرة - بوابة الوسط

بعدما وصل سجل أهداف كيليان مبابي مع المنتخب الفرنسي لكرة القدم إلى 42 هدفًا ليتفوق على ميشيل بلاتيني ويصبح رابع الهدافين التاريخيين لمنتخب «الديوك»، تفوق لاعب باريس سان جيرمان أيضًا على النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي.

مبابي يقود فرنسا لـ«يورو 2024»

قاد مبابي فرنسا إلى التأهل إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024» بتسجيله هدفي الفوز على هولندا 2-1 أمس الجمعة، ليرفع رصيده من الأهداف مع المنتخب إلى 42 ويتفوق في سرعة تسجيل الأهداف مع المنتخب على ميسي وكريستيانو من ناحية العمر، وفقًا لوكالة الأنباء الإسبانية.

مبابي تمكن من تسجيل أهدافه الـ42 وهو في عمر الرابعة والعشرين عامًا ونحو عشرة أشهر، أما ميسي فسجل هذا العدد من الأهداف وهو في عمر السابعة والعشرين عامًا ويوم بعد مشاركته في 89 مباراة مع منتخب الأرجنتين، بينما حقق كريستيانو هذه الحصيلة في سن الثامنة والعشرين عامًا وسبعة أشهر ويوم بعد 106 مباريات مع منتخب البرتغال.

ويتفوق مبابي أيضًا على ميسي وكريستيانو في متوسط الأهداف على مستوى المنتخبات؛ حيث سجل أهدافه الـ42 في 72 مباراة بمتوسط 0.58 هدف في المباراة.

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ومع ذلك، يتفوق على مبابي من ناحية سرعة تسجيل الأهداف مع المنتخب من حيث العمر زميله السابق في باريس سان جيرمان البرازيلي نيمار الذي أحرز 42 هدفًا مع منتخب البرازيل في عمر الثانية والعشرين عامًا وتسعة أشهر وسبعة أيام في 59 مباراة بمتوسط 0.71 هدف في اللقاء الواحد.

وبثنائيته أمام هولندا أصبح مبابي الهداف التاريخي الرابع لفرنسا خلف أنطوان غريزمان الذي سجل 44 هدفًا وتيري هنري الذي سجل 51 وأوليفييه جيرو المتصدر بـ54 هدفًا.