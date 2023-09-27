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هالاند ومبابي يتصدران قائمة أغلى 100 لاعب في العالم

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 27 سبتمبر 2023, 06:39 مساء
هالاند ومبابي يتصدران قائمة أغلى 100 لاعب في العالم
هالاند خلال إحدى مباريات مانشستر سيتي (أرشيفية: الإنترنت)
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واصل النرويجي إيرلنغ هالاند والفرنسي كيليان مبابي سباقهما على صدارة أعلى لاعبي العالم من حيث القيمة السوقية باقتسامهما الصدارة في أحدث تقييم لأغلى مئة لاعب على مستوى العالم.

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وحافظ هالاند (23 عاما) مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، ومبابي (24 عاما) مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، على قيمتهما السوقية بواقع 180 مليون يورو لكل منهما في صدارة لاعبي العالم حالياً، ولا يقترب منهما سوى البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد الإسباني، بقيمة سوقية تبلغ 150 مليون يورو، وفقا لتقرير وكالة الأنباء الإماراتية.

وأصدر موقع «ترانسفير ماركت» العالمي، المتخصص في إحصائيات وأرقام الفرق واللاعبين، أحدث تقييم لأعلى مئة لاعب على مستوى العالم من حيث القيمة السوقية.

وحدد الموقع قيمة سوقية بلغت 45 مليون يورو كحد أدنى لدخول اللاعبين في القائمة. ومن خلال هذا الحد الأدنى، ضمت القائمة 110 لاعبين، وليس مئة لاعب فقط.

لاعبو الدوري الإنجليزي الأغلي في القائمة
وفرض لاعبو الدوري الإنجليزي هيمنتهم على القائمة، حيث كان أكثر من نصف مقاعد القائمة، وبالتحديد 55 مقعداً، من نصيب لاعبي هذا الدوري، بينما وزعت الـ55 مركزا الأخرى في القائمة بواقع 18 لاعباً من الدوري الإسباني، و12 لاعباً من الدوري الألماني، و12 من الدوري الفرنسي، وتسعة لاعبين من الدوري الإيطالي، بالإضافة للاعبين من الدوري البرتغالي، ومثلهما من الدوري السعودي.

ومن بين الـ110 لاعبين في هذه القائمة، يوجد ستة لاعبين تبلغ أعمار كل منهم ثلاثين عاما أو أكثر، وفي مقدمتهم البلجيكي الدولي كيفن دي بروين (32 عاماً)، صانع ألعاب مانشستر سيتي الإنجليزي، كونه الأكبر سناً في هذه القائمة التي خلت من لاعبين بارزين سابقين مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي (35 مليون يورو حاليا)، والبرتغالي كريستيانو رونالدو (15 مليون يورو حاليا).

وتبلغ القيمة السوقية للاعب دي بروين سبعين مليون يورو بالتساوي مع عدد من اللاعبين في المركز الأربعين في القائمة.
كما ضمت القائمة ثلاثة لاعبين ناشئين: جافي وأليخاندرو بالدي من برشلونة الإسباني، والمدافع أنطونيو سيلفا من بنفيكا البرتغالي، وجميعهم في سن الـ19 عاماً.

وإلى جانب هيمنة لاعبي الدوري الإنجليزي على القائمة، كان مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي، هو الأكثر حضوراً في القائمة بواقع 15 لاعباً في المراكز المئة الأولى على مستوى العالم.

ومانشستر سيتي أيضا وريال مدريد الإسباني هما فقط من يمتلكان أكثر من لاعب في القائمة تبلغ قيمته السوقية أكثر من مئة مليون يورو، وينطبق هذا على هالاند، البالغة قيمته 180 مليون يورو، وفيل فودين الذي تقدر قيمته بـ110 ملايين يورو من مانشستر سيتي، وفينيسيوس جونيور بـ150 مليون يورو، وجود بيلينغهام بـ120 مليون يورو من ريال مدريد.

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وبينما ضمت القائمة الجديدة 11 لاعباً تبلغ القيمة السوقية لكل منهم مئة مليون يورو أو أكثر، شهدت نظيرتها في العام الماضي، التي صدرت في سبتمبر 2022، ثلاثة لاعبين فقط تبلغ القيمة السوقية لكل منهم مئة مليون يورو أو أكثر.

وقد حددت قائمة العام 2022 خمسين مليون يورو كحد أدنى للقيمة السوقية من أجل الوجود فيها وقتها.

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