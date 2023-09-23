غوارديولا يحذر من انتقاد هالاند ويسخر ممن يهاجمه على إضاعة الفرص

القاهرة - بوابة الوسط

سخر الإسباني بيب غوارديولا مدرّب مانشستر سيتي بطل أوروبا وإنجلترا من المزاعم، حول وجوب قلقه من الفرص السانحة المهدرة من قبل هدافه النرويجي إرلينغ هالاند هذا الموسم.

وسجّل هالاند 52 هدفًا الموسم الماضي، في بداية خارقة له مع الفريق المملوك إماراتيًا الذي حقق ثلاثية خارقة في دوري أبطال أوروبا، بطولة وكأس إنجلترا، وسجّل النرويجي هذا الموسم سبعة أهداف في ثماني مباريات، حسب «فرانس برس».

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التحليل يظهر أن هالاند أهدر 12 فرصة، تسع من بينها في آخر مباراتين ضد وست هام والنجم الأحمر الصربي. وقال غوارديولا ساخرًا قبل مواجهة نوتنغهام فوريست، السبت، في الدوري الإنجليزي لكرة القدم «لن أنام الليلة».

غوارديولا: المهم عندي أن يقول هالاند أنا موجود

تابع المدرّب الفذ «حصل على فرص هائلة وكان بمقدوره تسجيل 14 أو 15 هدفًا حتى الآن. المهم أن يقول دومًا لدي الفرصة، لدي الفرصة، لدي الفرصة».

أردف مدرب برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني السابق «المشكلة هي عندما لا تكون لدي فرص، عندما لا أحصل على الكرات أو اتواجد في المكان الخاطئ».

شرح بيب «نصيحتي ألا تنتقدوا إرلينغ كثيرًا. انتقدوا الظهير، قلب الدفاع أو المدرّب لكن لا تنتقدوا أبدًا من سجل كل تلك الأهداف، لأنكم ستكونون في وضع لاحق يجبركم على الاعتذار».