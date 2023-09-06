ميسي وهالاند ومبابي وصلاح أبرز المرشحين لنيل الكرة الذهبية.. وغياب رونالدو

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت مجلة «فرانس فوتبول» مساء اليوم الأربعاء، عن أسماء اللاعبين المرشحين لنيل جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب كرة قدم في العالم عن عام 2023.

رونالدو يغيب عن المرشحين للكرة الذهبية

وفيما ضمت القائمة مجموعة من أفضل اللاعبين في العالم، خلت من اسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر النصر السعودي، حيث أمضى النجم البرتغالي النصف الثاني من الموسم الماضي لاعبا بالدوري السعودي لكرة القدم.

ميسي مرشح دائم للكرة الذهبية

وفي غياب كريستيانو رونالدو، يعد الأرجنتيني ليونيل ميسي والنرويجي إيرلنغ هالاند والفرنسي كيليان مبابي والمصري محمد صلاح من أبرز المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

ويملك ميسي الذي ترك باريس سان جرمان الفرنسي هذا الصيف للالتحاق بالدوري الأميركي من أجل الدفاع عن ألوان إنتر ميامي، فرصة لخلافة الفرنسي كريم بنزيما وتعزيز رقمه القياسي والفوز بالجائزة المرموقة للمرة الثامنة في مسيرته الأسطورية التي قادته أخيراً وبعد انتظار طويل لإحراز كأس العالم مع بلاده نهاية العام الماضي، وفقا لوكالة «فرانس برس».

هالاند يدخل سباق الكرة الذهبية

ويبدو هالاند الأوفر حظاً لمنافسة ميسي في السباق على جائزة الكرة الذهبية التي سيتم الكشف عن الفائز بها في أكتوبر خلال حفل سيقام في العاصمة الفرنسية باريس، بعد تألقه الموسم الماضي وقيادته مانشستر سيتي الإنجليزي لإحراز ثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا، بتسجيله 52 هدفاً في 53 مباراة خاضها ضمن جميع المسابقات.

وكوفئ هالانج على جهوده الأسبوع الماضي بنيله جائزة الاتحاد الأوروبي «ويفا» لأفضل لاعب في القارة العجوز.

وتضم لائحة المرشحين الثلاثين نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي الذي قاد فرنسا الى نهائي مونديال قطر وأحرز لقب هداف النهائيات، والبلجيكي كيفن دي بروين لاعب وسط مانشستر سيتي، وكريم بنزيما الذي غادر ريال مدريد الإسباني هذا الصيف بعدما دافع عن ألوانه طيلة 14 عاماً من أجل الالتحاق بنادي الاتحاد السعودي.

كما شملت اللائحة بعض الشبان القادمين بقوة مثل الإنجليزي جود بيلينغهام المتألق في بداية الموسم مع فريقه الجديد ريال مدريد، مواطنه بوكايو ساكا نجم أرسنال، مهاجم سان جرمان الجديد راندال كولو مواني، أو جناح بايرن ميونيخ الألماني جمال موسيالا.

سباق السيدات نحو الكرة الذهبية

وعند السيدات، تبدو أيتانا بونماتي الاوفر حظاً للفوز بجائزة الكرة الذهبية بعد الدور الذي لعبته في قيادة منتخب إسبانيا الى إحراز كأس العالم لأول مرة في تاريخه بفوزه الشهر الماضي في سيدني على نظيره الإنجليزي بطل أوروبا في المباراة النهائية.

كما لعبت بونماتي التي أحرزت الأسبوع الماضي جائزة «ويفا» لأفضل لاعبة في أوروبا، دوراً في قيادة فريقها برشلونة الى إحراز لقب دوري أبطال أوروبا للسيدات، ما يعزز حظوظها بخلافة زميلتها في برشلونة والمنتخب اليكسيا بوتياس التي نالت الكرة الذهبية في العامين الماضيين.

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وغابت بوتياس عن لائحة المرشحات بعدما ابتعدت لفترة طويلة عن برشلونة نتيجة تعرضها لتمزق في الرباط الصليبي لركبتها ما أدى الى غيابها عن الملاعب طيلة تسعة أشهر.

وتتنافس بونماتي مع ثلاث من زميلاتها في المنتخب الفائز بكأس العالم وهن أولغا كارمونا التي سجلت الهدف الوحيد في النهائي ضد إنجلترا، وسلمى باراويلو وألبا ريدوندو، إضافة الى زميلتيها في برشلونة باتريسيا غيخارو ومابي ليون اللتين لم تشاركا في مونديال أستراليا ونيوزيلندا في خطوة احتجاجية ضد الاتحاد الإسباني للعبة ومدرب المنتخب خورخي فيلدا.

وتضم لائحة المرشحات الثلاثين كلاً من نجمة أستراليا سام كير وحارسة إنجلترا ماري إيربس.

هالاند يحمل كاس دوري أبطال أوروبا (أرشيفية: الإنترنت)

دي بروين خلال مشاركته في إحدى مباريات مانشستر سيتي (أرشيفية: الإنترنت)

مبابي خلال مشاركته في إحدى مباريات المنتخب الفرنسي (أرشيفية: الإنترنت)