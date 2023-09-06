«فرانس فوتبول» تعلن اليوم القائمة الأولية لجائزة الكرة الذهبية.. وميسي وهالاند أبرز المرشحين

القاهرة - بوابة الوسط

تعلن مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية اليوم الأربعاء، القائمة الأولية للمرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية للعام 2023. ومن المقرر أن يقام حفل توزيع الجوائز يوم 30 أكتوبر المقبل في العاصمة الفرنسية باريس.

فئات متعددة لجائزة الكرة الذهبية

وستعلن مجلة «فرانس فوتبول» اليوم ثلاثين مرشحًا من اللاعبين لنيل جائزة أفضل لاعب في العالم، بجانب عشرين مرشحة لنيل جائزة أفضل لاعبة في العالم، هذا فضلًا عن عشرة أسماء تتنافس على جائزة ياشين لأفضل حارس مرمى في العالم، وعشرة مرشحين آخرين لنيل جائزة كوبا أفضل لاعب تحت 21 عامًا.

ويسود ما يشبه الإجماع على أن المنافسة على بالفوز بجائزة الكرة الذهبية ولقب أفضل لاعب في العالم ستنحصر بين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي قاد منتخب بلاده للفوز بلقب بطولة كأس العالم في قطر 2022، والنرويجي إيرلنغ هالاند الذي أسهم مع فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي في الفوز بثلاثية تايخية، بجانب فوزه بلقب هداف الدوري الإنجليزي وهداف دوري أبطال أوروبا، بجانب فوزه بجائزة أفضل لاعب في أوروبا.

- كريم بنزيمة يتوج بجائزة الكرة الذهبية

- ميسي: بنزيما يستحق الفوز بالكرة الذهبية.. ولا أهتم لتصريحات ليفاندوفسكي

يعد ميسي هو أكثر اللاعبين فوزًا بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، حيث توج بها سبع مرات، متفوقًا على البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي فاز بها خمس مرات، بينما يعد الفرنسي كريم بنزيما آخر من فاز بالكرة الذهبية.