فرنسا والبرتغال وبلجيكا والنمسا على موعد مع التأهل لنهائيات «يورو 2024»

القاهرة - بوابة الوسط

يتطلع المنتخب الفرنسي لكرة القدم لتحقيق أكثر من مكسب مهم عندما يحل ضيفا على نظيره الهولندي اليوم الجمعة في الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024».

فرنسا تحتل الصدارة

وتستحوذ المباراة على اهتمام كبير في هذه الجولة من التصفيات كونها قد تحسم تأهل المنتخب الفرنسي من ناحية، أو قد تشعل الصراع على بطاقات التأهل من المجموعة الثانية إلى النهائيات من ناحية أخرى، وفقا لوكالة أنباء الإمارات.

ويتصدر المنتخب الفرنسي المجموعة برصيد 15 نقطة من خمسة انتصارات متتالية، متقدما بفارق ست نقاط على نظيره اليوناني صاحب المركز الثاني الذي خاض خمس مباريات أيضا، فيما يحتل المنتخب الهولندي المركز الثالث برصيد تسع نقاط من أربع مباريات فقط.

ويحتاج المنتخب الفرنسي إلى الفوز على مضيفه الهولندي ليتأهل إلى النهائيات بغض النظر عن نتيجة المباريات المتبقية في المجموعة، كما أن التعادل يكفي المنتخب الفرنسي حال انتهت المباراة الأخرى في المجموعة بهزيمة المنتخب اليوناني أمام مضيفه الأيرلندي الذي يملك ثلاث نقاط.

ويسعى المنتخب الفرنسي للحفاظ على العلامة الكاملة في المجموعة بتحقيق الفوز السادس على التوالي والحفاظ على نظافة شباكه، مثلما كان الحال في المباريات الخمس الماضية.

وقد تكون الفرصة سانحة ليستعيد مبابي كثيرا من بريقه، خاصة أن المنتخب الهولندي يخوض المباراة دون عدد من نجومه المميزين بسبب الإصابات التي ستبعد كل من: فرنكي دي يونغ وماتياس دي ليخت وكودي جاكبو وممفيس ديباي عن المشاركة في اللقاء.

وإلى جانب هذه المواجهة القوية بين المنتخبين الهولندي والفرنسي في المجموعة الثانية، تشهد الجولة الثانية أكثر من مباراة مهمة في المنافسة على بطاقات التأهل، إذ يستطيع المنتخب البلجيكي التأهل مبكرا إلى نهائيات «يورو 2024» حيث يتصدر الفريق المجموعة السادسة برصيد 13 نقطة من خمس مباريات قبل مباراته المرتقبة اليوم أمام مضيفه النمساوي، الذي يأتي ثانيا في المجموعة بالرصيد نفسه من النقاط إلا أن فارق الأهداف يصب في مصلحة بلجيكا.

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ويحتاج المنتخبان إلى الفوز في هذه المباراة لحسم التأهل المبكر، فيما سيؤجل التعادل بينهما حسم بطاقتي التأهل من هذه المجموعة لوقت لاحق في ظل احتلال المنتخب السويدي المركز الثالث في المجموعة برصيد ست نقاط.

كما يستضيف المنتخب البرتغالي متصدر المجموعة العاشرة برصيد 18 نقطة حصدها من ست مباريات، نظيره السلوفاكي الذي يملك 13 نقطة في المركز الثاني بالمجموعة.

ويحتاج المنتخب البرتغالي للفوز فقط لحسم التأهل، كما سيكون التعادل كافيا له حال خسر منتخب لوكسمبورغ صاحب نقاط العشر في المركز الثالث أمام مضيفه الأيسلندي الذي يملك ست نقاط في مباراتهما اليوم.

رونالدو خلال إحدى مباريات المنتخب البرتغالي (أرشيفية: الإنترنت)