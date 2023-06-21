الكبار يواصلون السيطرة على تصفيات «يورو 2024»

القاهرة - بوابة الوسط

مع بدء العد التنازلي للعام الأخير على انطلاق فعاليات بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024»، عززت معظم المنتخبات الكبيرة فرصها في التأهل إلى النهائيات من خلال نتائجها في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات.

بدأت ألمانيا قبل أسبوع واحد فقط العد التنازلي لانطلاق فعاليات البطولة، التي تستضيفها من 14 يونيو إلى 14 يوليو 2024، بمشاركة 24 منتخبًا. وفيما يغيب المنتخب الألماني عن التصفيات، كونه تأهل مباشرة إلى النهائيات، قطعت معظم المنتخبات الكبيرة الأخرى خطوة جيدة في التصفيات، وحافظت على انطلاقتها بمواصلة الانتصارات للاقتراب تدريجيًا من النهائيات، وفقا لتقرير نشرته «وام».



أبرز نتائج وأرقام الجولتين الثالثة والرابعة

في ظل غياب منتخبات إسبانيا وكرواتيا وإيطاليا وهولندا، عن مباريات الجولتين لانشغال هذه المنتخبات بخوض الأدوار النهائية للنسخة الثالثة من دوري أمم أوروبا، أقيمت 46 مباراة على مدار أربعة أيام في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات.

وحافظت منتخبات إنجلترا وفرنسا والبرتغال وإسكتلندا على انطلاقتها القوية في التصفيات، وعززت العلامة الكاملة في التصفيات حتى الآن بعدما حقق كل منها انتصاره الرابع تواليًا.

وعلى النقيض لا تزال منتخبات ليشتنشتاين وسان مارينو ولاتفيا وجبل طارق وقبرص، دون أي نقطة في رصيدها بهذه التصفيات.

واستمرت الوتيرة التهديفية الجيدة في التصفيات، فأقيمت 46 مباراة في هاتين الجولتين شهدتا تسجيل 127 هدفًا مقابل 126 هدفًا في 46 مباراة بالجولتين الأولى والثانية من التصفيات، لترتفع الحصيلة الإجمالية حتى الآن إلى 253 هدفًا في 92 مباراة بمتوسط بلغ 2.75 هدف للمباراة الواحدة.

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وكان المنتخب الإنجليزي الأفضل تهديفيًا في هاتين الجولتين من خلال انتصارين كبيرين على منتخبي مالطا 4-0 ومقدونيا الشمالية 7-0 على التوالي، ليرفع رصيده الإجمالي إلى 15 هدفًا، ويصبح الأكثر تهديفًا في التصفيات الحالية حتى الآن، ولا يقترب منه سوى المنتخب البرتغالي، الذي رفع رصيده إلى 14 هدفًا بعد انتصارين متتاليين على منتخبي البوسنة والهرسك 3-0 وأيسلندا 1-0.

ولا تزال منتخبات البرتغال وفرنسا والمجر هي الأفضل دفاعًا في التصفيات، ولم تهتز شباكها بأي هدف في التصفيات حتى الآن، علماً بأن المنتخب المجري خاض ثلاث مباريات فقط حتى الآن مقابل أربع مباريات لكل من البرتغال وفرنسا.



200 مباراة لرونالدو

شهدت الجولتان الثالثة والرابعة من التصفيات العديد من الأرقام القياسية والمميزة، كان منها ارتفاع رصيد النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو إلى مئتي مباراة دولية مع منتخب بلاده، ليصبح أول لاعب في التاريخ يصل لهذا العدد من المباريات الدولية. واحتفل رونالدو بهذه المناسبة من خلال تسجيل هدف الفوز على مضيفه الأيسلندي 1-0، وذلك في الدقيقة قبل الأخيرة من المباراة ليحافظ على الانطلاقة الناجحة للفريق في هذه التصفيات، وعادل المنتخب البرتغالي بهذا أفضل بداية له في التصفيات المؤهلة لأي نسخة من البطولة القارية بتحقيق الانتصار الرابع تواليًا.

ورفع رونالدو رصيده إلى 123 هدفًا مع منتخب بلاده ليعزز صدارته لقائمة أبرز الهدافين الدوليين في العالم.

وخلال فوز المنتخب الإنجليزي على منتخب مقدونيا الشمالية، سجل ساكا (21 عامًا) ثلاثة أهداف، ليصبح أصغر لاعب يحرز ثلاثية للمنتخب الإنجليزي في مباراة واحدة منذ أن نجح مواطنه ثيو والكوت في هذا سبتمبر 2008 خلال المباراة أمام كرواتيا.



مبابي يتجاوز فونتين

سجل المهاجم الفرنسي كيليان مبابي هدفًا خلال فوز فريقه على منتخب جبل طارق 3-0، كما أحرز هدف الفوز 1-0 على المنتخب اليوناني، ليرفع رصيده إلى أربعين هدفًا مع المنتخب الفرنسي في المباريات الدولية، وإلى 54 هدفًا مع المنتخب، وفريق باريس سان جيرمان بمختلف البطولات في موسم 2022-2023، ليجتاز بهذا الرقم القياسي السابق، المسجل باسم جوست فونتين، لعدد الأهداف التي يسجلها أي لاعب مع فريقه والمنتخب الفرنسي في موسم واحد.

كما سجل المهاجم الإنجليزي هاري كين ثلاثة أهداف في مباراتي منتخب بلاده أمام مالطا ومقدونيا الشمالية ليرفع رصيده إلى 58 هدفًا في صدارة قائمة هدافي المنتخب الإنجليزي على مدار التاريخ.

ويقتسم كين مع البرتغالي رونالدو والإسكتلندي سكوت ميكتوميناي السويسري زكي أمدوني المركز الثاني في قائمة هدافي التصفيات برصيد خمسة أهداف لكل منهم حتى الآن، مقابل ستة أهداف لكل من البلجيكي روميلو لوكاكو والدنماركي راسموس هويلوند، اللذين يتصدران قائمة الهدافين.