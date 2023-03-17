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رونالدو على رأس قائمة البرتغال لتصفيات أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 17 مارس 2023, 06:45 مساء
رونالدو على رأس قائمة البرتغال لتصفيات أوروبا
قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو. (أرشيفية: الإنترنت)
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قرّر المدرب الجديد للمنتخب البرتغالي روبيرتو مارتينيز استدعاء لاعب النصر السعودي كريستيانو رونالدو ضمن قائمة المنتخب التي ستخوض تصفيات أوروبا المقبلة، المؤهلة لـ«يورو 2024».

وقال مارتينيز المدرب السابق لمنتخب بلجيكا والقادم لتعويض فرناندو سانتوس في تدريب المنتخب البرتغالي إن وجود كريستيانو مهم للمنتخب في الفترة المقبلة، وفق ما نشرته «ريكورد» البرتغالية.

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وأضاف المدرب الإسباني: «كريستيانو رونالدو لاعب ملتزم للغاية. يمكنه أن يجلب الخبرة وهو رقم مهم جدا للفريق. أنا لا أنظر إلى العمر».

ولم يعلن رونالدو اعتزاله اللعب دولياً، على الرغم من تأثره بخروج منتخب بلاده من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة أمام المنتخب المغربي بهدف نظيف، وبقاء كريستيانو حبيس الدكة في بعض مباريات المونديال الأخير في قطر.

إليكم القائمة كاملة:
حراسة المرمى: ديوجو كوستا (بورتو) – خوسيه سا (ولفرهامبتون الإنجليزي) – روي باتريشيو (روما الإيطالي)

الدفاع: أنطونيو سيلفا (بنفيكا) – دانيلو بيريرا (باريس سان جيرمان الفرنسي) – دييجو ليتي (بورتو) – جونكالو إيناسو (سبورتنج لشبونة) – جواو كانسيلو (بايرن ميونيخ الألماني) – بيبي (بورتو) – نونو مينديش (باريس سان جيرمان الفرنسي) – روبن دياش (مانشستر سيتي الإنجليزي) – رافائيل جيريرو (بوروسيا دورتموند الألماني).

الوسط: برونو فيرنانديش (مانشستر يونايتد الإنجليزي) – جواو بالينيا (فولام الإنجليزي) – جواو ماريو (بنفيكا) – ماتيوش نونيز (ولفرهامبتون الإنجليزي) – أوتافيو (بورتو) – روبن نيفيز (ولفرهامبتون الإنجليزي) – فيتينيا (باريس سان جيرمان الفرنسي) – برناردو سيلفا (مانشستر سيتي الإنجليزي).

الهجوم: كريستيانو رونالدو (النصر السعودي) – دييجو جوتا (ليفربول الإنجليزي) – جونكالو راموس (بنفيكا) – جواو فيليش (تشيلسي الإنجليزي) – رافائيل لياو (ميلان الإيطالي).

قائمة المنتخب البرتغالي بوجود كريستيانو رونالدو، لخوض التصفيات المؤهلة ليورو 2024، 17 مارس 2023. (الإنترنت)
قائمة المنتخب البرتغالي بوجود كريستيانو رونالدو، لخوض التصفيات المؤهلة ليورو 2024، 17 مارس 2023. (الإنترنت)
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