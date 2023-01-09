رسميا: مارتينيز مديرا فنيا لمنتخب البرتغال.. ومستقبل كريستيانو ضمن الأولويات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، الإثنين، تعيين الإسباني روبرتو مارتينيز مدربا للمنتخب الوطني خلفا لفرناندو سانتوس الذي غادر منصبه عقب الخروج من الدور ربع النهائي لكأس العالم 2022 في قطر.

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ومارتينيز لم يكن غريبا عن النهائيات في قطر حيث أقصي المنتخب البلجيكي من الدور الأول في مفاجأة لافتة، وسيكون التحدي الأول والأبرز للمدرب البالغ 49 عاما التعامل مع مستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على الصعيد الدولي، لا سيما بعد انتقال الأخير إلى نادي النصر السعودي، بحسب «فرانس برس».

وتولى مارتينيز تدريب منتخب بلجيكا لمدة ستة أعوام ونصف العام، وقاد المنتخب البلجيكي لتحقق المركز الثالث في مونديال روسيا 2018، وبلغ ربع نهائي بطولة يورو 2020 حيث أقصي البرتغال في دور الـ16، لكنه لم يتخط دور المجموعات في مونديال قطر، وفي تلك البطولة شهد منتخب بلجيكا انقسامات داخلية، ليرحل المدرب عن تدريبه عقب إقصاء الفريق من البطولة.