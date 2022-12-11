في رسالة مؤثرة.. كرستيانو حزين لنهاية حلمه بالتتويج

القاهرة - بوابة الوسط

عبر قائد المنتخب البرتغالي كرستيانو رونالدو عن حزنه الكبير بخروج منتخب بلاده من منافسات كأس العالم 2022، عقب الإقصاء أمام المنتخب المغربي من ربع النهائي بعد الخسارة بهدف نظيف.

وكتب رونالدو رسالة على حسابه الشخصي بـ«فيسبوك» قائلًا: «للأسف انتهى حلم التتويج باللقب، لكن يجب على الجميع أن يعرف أن كل ما أثير حولي خلال البطولة، هو محض خيال، وإن إخلاصي وحبي للمنتخب لم ولن يتغير أبدًا، لم أدري ظهري أبدًا لزملائي وبلادي»، وذلك وفق ما نشرته جريدة «ريكورد» البرتغالية.

- رونالدو يصل للمباراة 196 دوليا معادلا الكويتي بدر المطوع

- أول منتخب عربي وأفريقي.. المغرب يتأهل إلى نصف نهائي المونديال

وأضاف كرستيانو: «كان الفوز بكأس العالم للبرتغال أكبر حلم في مسيرتي، وأكثرها طموحًا، لحسن الحظ، فزت بالعديد من الألقاب ذات البعد الدولي، لكن جلب أكبر بطولة على مستوى المنتخبات كان هدفي الأكبر».

وتابع النجم العالمي رونالدو: «على مدار 16 عامًا، لم أتخلف عن نداء المنتخب، سجلت في خمس مشاركات لي بكأس العالم، في محاولة لجلب الأميرة الذهبية لبلادي، تزاملت رفقة العديد من اللاعبين الرائعين، ملايين البرتغاليين في المؤازرة والتشجيع، بذلك كل جهدي لإسعادهم، ولكن لم يحالفني الحظ».