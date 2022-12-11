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في رسالة مؤثرة.. كرستيانو حزين لنهاية حلمه بالتتويج

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 11 ديسمبر 2022, 10:28 مساء
في رسالة مؤثرة.. كرستيانو حزين لنهاية حلمه بالتتويج
رونالدو يبكي عقب الإقصاء أمام المنتخب المغربي من ربع نهائي كأس العالم، 10 ديسمبر 2022. (الإنترنت)
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عبر قائد المنتخب البرتغالي كرستيانو رونالدو عن حزنه الكبير بخروج منتخب بلاده من منافسات كأس العالم 2022، عقب الإقصاء أمام المنتخب المغربي من ربع النهائي بعد الخسارة بهدف نظيف.

وكتب رونالدو رسالة على حسابه الشخصي بـ«فيسبوك» قائلًا: «للأسف انتهى حلم التتويج باللقب، لكن يجب على الجميع أن يعرف أن كل ما أثير حولي خلال البطولة، هو محض خيال، وإن إخلاصي وحبي للمنتخب لم ولن يتغير أبدًا، لم أدري ظهري أبدًا لزملائي وبلادي»، وذلك وفق ما نشرته جريدة «ريكورد» البرتغالية.

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وأضاف كرستيانو: «كان الفوز بكأس العالم للبرتغال أكبر حلم في مسيرتي، وأكثرها طموحًا، لحسن الحظ، فزت بالعديد من الألقاب ذات البعد الدولي، لكن جلب أكبر بطولة على مستوى المنتخبات كان هدفي الأكبر».

وتابع النجم العالمي رونالدو: «على مدار 16 عامًا، لم أتخلف عن نداء المنتخب، سجلت في خمس مشاركات لي بكأس العالم، في محاولة لجلب الأميرة الذهبية لبلادي، تزاملت رفقة العديد من اللاعبين الرائعين، ملايين البرتغاليين في المؤازرة والتشجيع، بذلك كل جهدي لإسعادهم، ولكن لم يحالفني الحظ».

شكر لقطر على الاستضافة
واختتم قائد المنتخب البرتغالي رسالته قائلًا: «لا يوجد أكثر لأقوله الآن، أود أن أشكر بلدي البرتغال وكذلك قطر على الاستضافة الرائعة والحفاوة في الاستقبال، لقد كان حلمًا جميلًا تمنيت لو استمر، الآن فليعطي كل شخص استنتاجه الخاص عما حدث».

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