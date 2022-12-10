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أول منتخب عربي وأفريقي.. المغرب يتأهل إلى نصف نهائي المونديال

القاهرة - بوابة الوسط السبت 10 ديسمبر 2022, 06:53 مساء
أول منتخب عربي وأفريقي.. المغرب يتأهل إلى نصف نهائي المونديال
فرحة لاعبي المنتخب المغربي بالتأهل لنصف نهائي كأس العالم، 10 ديسمبر 2022. (الإنترنت)
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تأهل المنتخب المغربي إلى نصف نهائي كأس العالم 2022، كأول منتخب عربي وأفريقي يصعد إلى هذا الدور، ويتجاوز إنجاز 1986، حينما استطاع المنتخب الوصول للدور ربع النهائي، بعد الفوز على المنتخب البرتغالي بهدف نظيف.

وسجل يوسف النصيري الهدف المغربي برأسية متقنة بعد أن ارتقى قبل الدفاع والحارس البرتغالي، ويسكنها الشباك ببراعة كبيرة، ليستمر المنتخب المغربي في كتابة التاريخ، خلال مشواره بهذا المونديال القطري.
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وينتظر المنتخب المغربي الفائز من المواجهة بين المنتخب الإنجليزي والفرنسي، ليكملوا الطرف الثاني لمواجهة نصف النهائي.

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