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لحظة بلحظة بالصور.. الشوط الأول ينتهي بتقدم المغرب بهدف نظيف على البرتغال (1-0)

القاهرة - بوابة الوسط السبت 10 ديسمبر 2022, 04:49 مساء
لحظة بلحظة بالصور.. الشوط الأول ينتهي بتقدم المغرب بهدف نظيف على البرتغال (1-0)
المدافع المغربي جواد ياميق يحمي كرته قبل أن تخرج لضربة مرمى في لقاء المغرب والبرتغال في كأس العالم، 10 ديسمبر 2022. (الإنترنت)
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يستعد المنتخب المغربي لمواجهة منتخب البرتغال ضمن الدور ربع النهائي في كأس العالم 2022، والتي ستقام في الخامسة مساء على ملعب الثمامة في قطر.

وبدأ اللاعبون عمليات الإحماء استعدادًا لبداية المباراة.

- تشكيلة المغرب والبرتغال ضمن ربع نهائي كأس العالم

بداية المباراة المغرب على يسار الشاشة بالزي الأساسي الأحمر والأخضر والبرتغال يمينَا بالزي الأبيض.

دقيقة 4: أول فرصة للمنتخب البرتغالي عن طريق المهاجم جواو فيليكس ولكن الحارس المغربي بونو في التصدي.

دقيقة 6: الرد السريع من المنتخب المغربي برأسية عن طريق يوسف نصيري، لكنها فوق العارضة.

دقيقة 13: المباراة في نصف الملعب، واللاعبون المغاربة أفضل في هذه الدقائق، دون خطورة على مرمى البرتغال.

دقيقة 18: حكيم زياش يتوغل من على الرواق الأيمن ويسدد قوية، لكنها تمر بجانب المرمى البرتغالي.

دقيقة 21: محاولتان خطيرتان للمنتخب المغربي على دفاعات المنتخب البرتغالي، ولكن الحارس في المرة الأولى يبعد الكرة، والثانية يخرجها الدفاع ركنية.

دقيقة 23: حكيمي يمنع المهاجم جواو فيليكس من المرور على الرواق الأيسر، ويبعدها رمية تماس.

دقيقة 24: لاعب الوسط برونوفرنانديز يرتقي ليضرب الكرة برأسه في منطقة الجزاء، لكن الحارس بونو بالمرصاد ويرتقي ويمسك الكرة.

دقيقة 26: المهاجم يوسف نصيري يرتقي في منطقة الجزاء ويلعب رأسية، لكنها غير متقنة وتخرج خارج الملعب.

دقيقة 31: تسديدة خطيرة ترتطم بالمدافع جواد وتخرج قريبة جدًا من المرمى المغربي، وتتحول لركنية. 

دقيقة 34: تسديدة خطيرة جدًا من سليم أملاح، ولكنه يسدد فوق العارضة، في أخطر كرات الشوط الأول للمغرب.

دقيقة 35: تسديدة سهلة من بوفال في يد الحارس البرتغالي ديغو كوستا.

هذه أصغر تشكيلة تخوض بها البرتغال مباراة ضمن منافسات كأس العالم بمعدل أعمار (26 عامًا و 332 يومًا).

دقيقة 39: عرضية من الظهير الأيسر جاريرو وجواو فيليكس على حدود منطقة الجزاء وتسديدة تعلو المرمى المغربي.

دقيقة 42: جوووووووووووووول .. هدف التقدم برأسية يوسف النصيري.

دقيقة 45: عرضية خطيرة من برونو فيرنانديز ولكن الكرة ترطم بالعارضة المغربية وتمر جانبية.

الحكم يحتسب دقيقتين وقتا بدلا من ضائع

الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من ضائع: فرصة خطيرة برتغالية والمطالبة بركلة جزاء ولكن الحكم الأرجنتيني يرفض احتساب شيء.

الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من ضائع: فرصة مغربية أخيرة وتسديدة قوية ولكن تمر جانبية.

الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم المنتخب المغربي بهدف نظيف سجله يوسف نصيري برأسية متقنة في الدقيقة 42.

لاعبو المنتخب البرتغالي يجرون عمليات الإحماء قبل المواجهة، 10 ديسمبر 2022. (الإنترنت)
لاعبو المنتخب البرتغالي يجرون عمليات الإحماء قبل المواجهة، 10 ديسمبر 2022. (الإنترنت)
لاعبو المنتخب المغربي يجرون عمليات الإحماء قبل المواجهة، 10 ديسمبر 2022. (الإنترنت)
لاعبو المنتخب المغربي يجرون عمليات الإحماء قبل المواجهة، 10 ديسمبر 2022. (الإنترنت)
لاعبو المنتخب المغربي يجرون عمليات الإحماء قبل مباراة ربع نهائي كأس العالم، 10 ديسمبر 2022. (الإنترنت)
لاعبو المنتخب المغربي يجرون عمليات الإحماء قبل مباراة ربع نهائي كأس العالم، 10 ديسمبر 2022. (الإنترنت)
صراع على الكرة في وسط الملعب من مباراة المغرب والبرتغال في ربع نهائي كأس العالم، 10 ديسمبر 2022. (الإنترنت)
صراع على الكرة في وسط الملعب من مباراة المغرب والبرتغال في ربع نهائي كأس العالم، 10 ديسمبر 2022. (الإنترنت)
النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو على دكة البدلاء في المباراة أمام المغرب بربع نهائي كأس العالم، 10 ديسمبر 2022. (الإنترنت)
النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو على دكة البدلاء في المباراة أمام المغرب بربع نهائي كأس العالم، 10 ديسمبر 2022. (الإنترنت)
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