تشكيلة المغرب والبرتغال ضمن ربع نهائي كأس العالم

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المدرب المغربي وليد الركراكي تشكيلة المنتخب المغربي لمواجهة منتخب البرتغال ضمن الدور ربع النهائي في كأس العالم 2022، والتي ستقام في الخامسة مساء على ملعب الثمامة في قطر.

ويقود التشكيلة المغربية المهاجم حكيم زياش، فيما يحمي العرين الحارس بونو، والذان تعول عليهما الجماهير المغربية كثيرًا، لكتابة تاريخ جديد لـ«أسود الأطلس».

وإليكم كامل التشكيلة:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: حكيمي،عطية الله، رومان سايس، الياميق

خط الوسط: سفيان أمرابط، أوناحي، سليم أملاح

خط الهجوم: حكيم زياش، يوسف النصيري، سفيان بوفال

- الركراكي: نسعى لمواصلة كتابة التاريخ

- شكوك حول مشاركة ثلاثي الدفاع المغربي أمام البرتغال

كما أعلن المدرب البرتغالي فرناندو سانتوس تشكيلة منتخب بلاده، حيث أجلس النجم كرستيانو رونالدو على الدكة للمباراة الثانية تواليًا.