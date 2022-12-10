رونالدو يصل للمباراة 196 دوليا معادلا الكويتي بدر المطوع

القاهرة - بوابة الوسط

عادل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الرقم القياسي العالمي في عدد المباريات الدولية، رافعاً رصيده إلى 196 مباراة، بعد دخوله بديلاً في مباراة فريقه ضد المغرب في ربع نهائي كأس العالم 2022، والتي انتهت بفوز المنتخب المغربي بهدف نظيف، ليتأهل إلى نصف نهائي المونديال.

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وشارك رونالدو في الدقيقة 51 بدلاً من روبن نيفيش ومنتخب بلاده متأخر بهدف، ليعادل رقم الكويتي بدر المطوّع.

أكثر أهداف دولية

يذكر أن كرستيانو يملك أيضاً الرقم القياسي في عدد الأهداف الدولية بـ118 هدفاً.