المنتخب الألماني يسعى للظهور بوجه مختلف في يورو 2024

القاهرة - بوابة الوسط

يحاول المنتخب الألماني النهوض من جديد إثر النكسة التي حلت به في مونديال قطر، وحسب ما أعلن مهاجمه نيكلاس فولكروغ الأربعاء أن منتخب بلاده يعكف على دمج الوافدين الجدد ويتطلع للظهور بوجه مختلف قبل بطولة أوروبا «يورو 2024» لكرة القدم على أرضه.

وتستضيف ألمانيا منتخب بيرو يوم السبت قبل أن يواجه بلجيكا في 28 مارس بمباراتين وديتين دوليتين هذا الشهر، وفق «فرانس برس».

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ويسعى منتخب ألمانيا، الذي ودع كأس العالم للمرة الثانية توالياً من دور المجموعات بقطر في ديسمبر 2022، إلى وضع أُسس قوية من أجل خوض بطولة ناجحة على أرضه في 2024.

واستدعى هانز فليك مدرب ألمانيا خمسة وجوه جديدة هم كيفن شاده لاعب برنتفورد ويوشا فاجنومان لاعب شتوتغارت وميرغيم بريشا لاعب أوغسبورغ وفيلكس ميتشا لاعب فولفسبورغ وماريوس فولف لاعب بروسيا دورتموند بينما استبعد المخضرم توماس مولر.

وقال فولكروغ الذي ظهر مع منتخب ألمانيا لأول مرة في نوفمبر 2022 قبل أيام من كأس العالم في قطر: «نحن في مرحلة نحتاج فيها الآن إلى التطور كفريق وأريد أن أكون جزءًا من هذه المهمة».

دمج اللاعبين الجدد

وأضاف «خلال حصص التمرينات الأولى هذا الأسبوع كان الأمر كله يتعلق بدمج اللاعبين الجدد. قام المدربون بتحليل الأمور جيدًا وكشفوا للاعبين عن الأخطاء التي حدثت في كأس العالم. ناقشنا أشياء كثيرة ونأمل في تصحيح الأوضاع في المباراتين المقبلتين».

وخرجت ألمانيا، التي فازت بكأس العالم أربع مرات وبطولة أوروبا ثلاث مرات، مبكرًا من آخر ثلاث بطولات خاضتها بما في ذلك بطولة أوروبا 2020 التي أُقيمت في 2021 حين خسرت أمام إنجلترا في دور الستة عشر.

وبصفتها الدولة المضيفة لنسخة 2024، لا تحتاج ألمانيا إلى التأهل للبطولة، لكنها ترغب في إعداد فريق قوي خلال 15 شهرًا المقبلة للمنافسة مرة أخرى على الساحة الدولية.

وقال فولكروغ: «علينا استعادة مستوانا سريعًا والاتفاق على التشكيلة الأساسية. نحتاج للتوازن لكني أثق أن مهمتنا ستنجح في النهاية. نريد أن نبدأ بشكلٍ جيدٍ. نرغب في تحقيق انتصارات».