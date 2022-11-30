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فليك: نسعى للتسجيل مبكرا وفرض الضغط على اليابان

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 30 نوفمبر 2022, 09:27 مساء
فليك: نسعى للتسجيل مبكرا وفرض الضغط على اليابان
المدرب الوطني للمنتخب الألماني هانز فليك من المؤتمر الصحفي لمباراة كوستاريكا في كأس العالم، 30 نوفمبر 2022. (الإنترنت)
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أكد المدرب الوطني للمنتخب الألماني، هانز فليك، أن المباراة أمام المنتخب الكوستاريكي ستكون صعبة، في إطار الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم 2022.

وقال فليك في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المواجهة: «نسعى لحسم النتيجة مبكرا، لنتفادى المفاجآت من طرف المنتخب الكوستاريكي، نعلم أن المنتخب الياباني يتابع نتيجة مباراتنا، ونسعى لفرض الضغط عليه، في المواجهة أمام الإسبان»، ونقلت تصريحاته وكالة الأنباء القطرية «قنا».

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ونفى هانز وجود أي نية لديه لترك منصبه كمدرب للمنتخب في حالة خروج ألمانيا من دور المجموعات للمونديال القطري.

مستقبل فليك مع المنتخب
وحينما سُئل عن مستقبله مع ألمانيا، قال: «نعم أرغب في الاستمرار مهما حدث، يمكنني تأكيد ذلك من جانبي، لا أعلم ماذا سيقرر الاتحاد الألماني»، مضيفا: لدي عقد حتى العام 2024، وأسعى لإكماله، ولعب بطولة أوروبا على أرضنا.

وأشار فليك إلى أن المنتخب الكوستاريكي سيلعب بأسلوب دفاعي، ما سيصعب عليهم المباراة، لكنهم سيسعون لحسمها مبكرا، وتفادي سيناريو سيء.

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