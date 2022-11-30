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انطلاق «الماتادور» الإسباني أولمو من رديف دينامو زغرب الكرواتي للتوهج في مونديال قطر 2022

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 30 نوفمبر 2022, 05:01 مساء
انطلاق «الماتادور» الإسباني أولمو من رديف دينامو زغرب الكرواتي للتوهج في مونديال قطر 2022
المهاجم الإسباني داني أولمو. (إنترنت)
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قدم المهاجم الإسباني داني أولمو أوراق اعتماده أمام العالم في مونديال قطر 2022، حين أطلق مسيرته الاحترافية من زغرب قبل الانتقال إلى لايبزيغ الألماني، وشارك أساسيًا في أول مباراتين لـ«الماتادور» الإسباني في كأس العام ضد كوستاريكا (7-0) وألمانيا (1-1)، وقد يعوّل عليه المدرب لويس إنريكي مرة أخرى في المواجهة الأخيرة من دور المجموعات ضد اليابان حيث سيكون التعادل كافيًا لبلوغ الدور الـ16.

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وُلد أولمو في مدينة تيراسا الكتالونية، على غرار مدرب برشلونة الحالي تشافي هرنانديس، وبدأ ممارسة كرة القدم في النادي المحلي، حيث كان والده يدرب في الدرجة الثالثة الإسبانية، واكتُشف بسرعة، وانضم إلى إسبانيول في سن التاسعة العام 2006 قبل أن ينتقل في التالي إلى «لا ماسيا» أكاديمية برشلونة، لكن في يوليو 2014، في السادسة عشرة من عمره، أدرك أولمو أنه ليس ضمن خطط برشلونة، وقرّر خوض تجربة خارج البلاد، بحسب «فرانس برس».

الانطلاق من رديف دينامو زغرب الكرواتي
انضم أولمو إلى الفريق الرديف في دينامو زغرب الكرواتي قبل أن يترقى إلى الأول في بداية 2015 حتى فوزه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الكرواتي العام 2018، بعد خمس سنوات في كرواتيا حقق خلالها لقب الدوري خمس مرات، لفت نظر بعض الأندية الأوروبية واختار الانضمام إلى لايبزيغ الألماني مقابل 30 مليون يورو في يناير 2020، تزامنا، انضم إلى المنتخب الإسباني لما دون 21 عاما حيث التقى فيران توريس وبيدري وإريك غارسيا الذين رقيوا بدورهم إلى المنتخب الأول ووصلوا سويًا إلى كأس العالم 2022.

وقع أولمو على أول أهداف «لا روخا» في مونديال 2022 بعدما استلم الكرة بطريقة جميلة وظهره للمرمى، قبل أن يلتف حول نفسه ويسدد في شباك الحارس الكوستاريكي المخضرم كيلور نافاس، مسجلا الهدف رقم 100 لإسبانيا في تاريخ مشاركاتها في نهائيات كأس العالم، وقال ابن الـ24 عامًا قبل بدء النهائيات التي كاد يغيب عنها «في المنتخب، ألعب كل مباراة كما لو كانت المرة الأولى».

مخاوف الإصابة والابتعاد عن كأس العالم
في الثالث من سبتمبر، اضطر أولمو إلى مغادرة الملعب في الدقيقة 11 من المباراة ضد أينتراخت فرانكفورت وأظهرت الفحوصات أنه يعاني من تمزق جزئي في الرباط الداخلي للركبة اليسرى، وقال اللاعب الذي ينشط في مركز خط الوسط المهاجم في لايبزيغ وكجناح أيسر مع المنتخب «في تلك اللحظة، كنت خائفًا من عدم التمكن من الذهاب إلى كأس العالم».

ابتعد لمدة شهر ونصف الشهر وعاد قبل ثلاثة أسابيع من موعد إعلان إنريكي قائمة أبطال العام 2010 التي ستتوجه إلى قطر، وسجل هدفًا رائعًا في الفوز (3-1) على هوفنهايم في الدوري في الخامس من نوفمبر ليذكر المدرب بأنه عاد إلى مستواه، ويستمر عقد أولمو مع لايبزيغ حتى يونيو 2024.

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