مهمة معقدة تنتظر تونس أمام «الديوك» الفرنسية

القاهرة - بوابة الوسط

تبدو الأمور أقل حماسة في المجموعة الرابعة بمونديال قطر 2022 مع ضمان فرنسا حسابيًا تأهلها بعد فوزين على أستراليا (4-1) والدنمارك (2-1).

وستكون مواجهتها مع تونس لتحديد الصدارة من عدمها، علمًا بأن أستراليا (3 نقاط) هي الوحيدة القادرة على اللحاق بها مع فارق كبير من الأهداف راهنًا لمصلحة الديوك (+4، -2). ولا شك أن «الديوك» الفرنسية سترغب بالصدارة، خصوصًا لتفادي بطل المجموعة الثالثة التي تقام مباراتها في وقت لاحق والذي قد يكون الأرجنتين بحال فوزه على بولندا، بحسب «فرانس برس».

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وستكون تونس بحاجة للفوز على بطلة 1998 و2018 تزامنًا مع عدم فوز أستراليا، وأن يصبّ فارق الأهداف في مصلحتها، علمًا أنها تتذيل المجموعة راهنًا بنقطة، ورغم انسحاب أفضل لاعب في العالم كريم بنزيمة عشية البطولة لإصابته، وأسماء أخرى مميزة مثل بول بوغبا ونغولو كانتي، فإن تشكيلة المدرب ديدييه ديشان تعج بالنجوم.

وكانت الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات انطلقت الثلاثاء، وأفرزت مواجهتين في ثمن النهائي حتى الآن بين هولندا والولايات المتحدة، وإنجلترا والسنغال.

وتعد تشكيلة المدرب ديشان لها دور كبير في البداية السلسة التي أثبت فيها المهاجم كيليان مبابي أنه الورقة الرابحة، في سعي حامل اللقب لتكرار إنجاز إيطاليا والبرازيل الوحيدين المتوجين مرتين تواليًا في البطولة.