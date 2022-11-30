الركراكي يتحدث عن مصير «بونو» قبل مواجهة كندا وسط غموض الحالة الطبية

القاهرة - بوابة الوسط

تحدث المدير الفني للمنتخب المغربي لكرة القدم وليد الركراكي، الأربعاء، في الدوحة عن الحالة الصحية لحارس مرمى فريقه المحترف بصفوف أشبيلية الإسباني ياسين بونو، وكان بونو تحدث عقب مواجهة بلجيكا قائلا «أنا بحال جيدة، كانت لدي إصابة من مباراة كرواتيا، لا أرغب بتحديد نوعيتها وتجدّدت. أتمنى أن أكون جاهزًا لمباراة كندا».

ويستعد المنتخب المغربي لمواجهة كندا، الخميس، في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة السادسة ضمن مونديال قطر 2022، وقال الركراكي في رد على سؤال لوكالة «فرانس برس» خلال المؤتمر الصحفي قبل المواجهة «ياسين في حالة جيدة، كان يعاني من بعض المشاكل، لم يتمكن من اللعب ولم يلعب وهناك لاعب آخر دخل مكانه وقدم أداءا رائعا وهذا يوضح الروح السائدة داخل صفوفنا».

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وكان بونو ضمن التشكيلة الأساسية للمباراة ضد بلجيكا (2-صفر) وخاض فترة الإحماء ووقف مع زملائه خلال عزف النشيد الوطني لكنه شعر بالدوار عقبها، فقرر الركراكي عدم المجازفة بمشاركته والدفع بحارس مرمى الوحدة السعودي منير القجوي المحمدي مكانه.

ويتقاسم المغرب صدارة المجموعة السادسة برصيد أربع نقاط مع أفضلية فارق الأهداف مع كرواتيا رفاق لوكا مودريتش، وبفارق نقطة واحدة أمام بلجيكا الثالثة، فيما خرجت كندا خالية الوفاض بخسارتين متتاليتين، ويملك المنتخب المغربي مصيره بين يديه وسيتأهل في الحالات الثلاث الفوز والتعادل وحتى الخسارة إذا خسرت بلجيكا أو إذا خسرت كرواتيا وكان فارق الأهداف بينهما في مصلحته، وإذا تعادلت بلجيكا وكان فارق الأهداف بينهما في مصلحته.

وأضاف الركراكي «تحسّنت الحالة الصحية لياسين، يبقى الحارس الأول في صفوف المنتخب وأحد قادته وسيكون جاهزا لمباراة الغد»، وتدرّب بونو بشكل طبيعي الإثنين والثلاثاء لكن طبيعة الإصابة التي تعرض لها والتي رفض الكشف دفعت إلى طرح أكثر من علامة استفهام حول جاهزيته لخوض مباراة كندا، بوابة التأهل إلى الدور ثمن النهائي للمرة الثانية في تاريخه بعد العام 1986.