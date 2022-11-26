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سقوط مفاجئ لصقور السعودية بهدفين أمام بولندا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 26 نوفمبر 2022, 05:07 مساء
سقوط مفاجئ لصقور السعودية بهدفين أمام بولندا
مباراة السعودية وبولندا في كأس العالم. (إنترنت)
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خسر منتخب السعودية أمام نظيره البولندي بهدفين دون مقابل، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية عن المجموعة الثالثة، بعد أن فجر «الخضر» مفاجأة كبرى في الدور الأول بالفوز على الأرجنتين بنتيجة (2-1).

سجل الهدف الأول لبولندا بيوتر زيلينسكي في الدقيقة 39 من مجريات الشوط الأول، قبل أن يضيف في الشوط الثاني ويضاعف نجم برشلونة روبرت ليفاندوفسكي النتيجة لفريقه بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 81.

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بدأ المنتخب السعودي المباراة بتشكيل ضم في حراسة المرمى محمد العويس، وفي خط الدفاع: سعود عبدالحميد وعبدالإله العمري وعلي البليهي ومحمد البريك، وفي خط الوسط: سامي النجعي وعبدالإله المالكي ومحمد كنو، وفي خط الهجوم: فراس البريكان وصالح الشهري وسالم الدوسري.

وجاء تشكيل المنتخب البولندي: فويتشيك تشيزني وماتي كاش وكريستيان بيليك وأركادیوس ميليك وروبرت ليفاندوفسكي وجرزيجورز كریشوفاك وياكوب كیویر وكاميل جليك وبارتوش بیریزینسكي وبيتور زیلینسكي وبرزیمیسلاف فرانكوفسكي.

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