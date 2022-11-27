كوستاريكا تفجر مفاجأة عبور اليابان بهدف في المونديال

القاهرة - بوابة الوسط

فجر المنتخب الكوستاريكي مفاجأة جديدة في مونديال قطر 2022، بالفوز على نظيره الياباني بهدف نظيف اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022.

ويدين منتخب كوستاريكا بالفضل في هذا الفوز للاعبه كيشير فولر، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 81، وحصد منتخب كوستاريكا أول ثلاث نقاط له في النسخة الحالية من البطولة، وتوقف رصيد المنتخب الياباني عند ثلاث نقاط.

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وكان المنتخب الياباني قد استهل مشواره في البطولة بالفوز على المنتخب الألماني (2-1)، فيما خسر المنتخب الكوستاريكي أولى مبارياته أمام إسبانيا (0-7)، لتقلب نتيجة اليوم موازين المجموعة.