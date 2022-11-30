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أحلام ميسي وليفاندوفسكي مهددة ببلوغ السعودية ثمن النهائي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 30 نوفمبر 2022, 04:07 مساء
أحلام ميسي وليفاندوفسكي مهددة ببلوغ السعودية ثمن النهائي
فرحة الدوسري بهدف فوز السعودية على الأرجنتين. (إنترنت)
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بعد الفوز التاريخي على الأرجنتين افتتاحًا (2-1)، يبحث منتخب السعودية عن إنجاز قد يسهم بأضرار معنوية جسيمة في مسيرة النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي أو البولندي روبرت ليفاندوفسكي، لبلوغ ثمن نهائي مونديال قطر 2022 في كرة القدم، فبعد الأداء المشرف والمؤازرة الجماهيرية الكبرى، عاد «الصقور الخضر» إلى أرض الواقع بسقوطهم أمام بولندا (0-2) حيث أهدر نجمهم سالم الدوسري ركلة جزاء، ويأمل رجال المدرب الفرنسي هيرفيه رونار أن يبتسم لهم مجددًا استاد لوسيل، حيث أصبحوا أول منتخب آسيوي يتغلب على الأرجنتين في كأس العالم.

تحدٍ سعودي وفوز ضروري أمام المكسيك
ويواجه المنتخب السعودي المكسيك وهم بحاجة للفوز لضمان عبورهم الثاني إلى الأدوار الإقصائية بعد الأول في 1994، لكن صفوف السعودية، المشاركة مرة سادسة في النهائيات تلقت صفعات عدة في مراكز حساسة، مع انسحاب قائد الوسط سلمان الفرج والظهير الأيسر ياسر الشهراني بسبب الإصابة، فيما يغيب لاعب الوسط عبدالإله المالكي لإيقافه بسبب تراكم الإنذارات، وتتنافس أربعة منتخبات على بطاقتي التأهل في المجموعة الثالثة، مع أفضلية لبولندا (4) التي تحتاج للتعادل مع الأرجنتين (3)، فيما يؤكد فوز السعودية (3) تخطيها دور المجموعات، علمًا أن فارق الأهداف يحسم التأهل بين المنتخبات المتعادلة بعدد النقاط، بحسب «فرانس برس».

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تلعب السعودية مع المكسيك في الجولة الثالثة الأخيرة، تتواجه بولندا مع الأرجنتين في الوقت عينه على استاد 974، حيث يأمل ميسي، أفضل لاعب في العالم سبع مرات، تفادي خروج محبط من دور المجموعات في مشاركته الأخيرة على الأرجح في الحدث العالمي، ويريد ميسي لقبًا في كأس العالم يتوّج به مسيرته الخارقة، وبحال إقصاء أحد المنتخبين الأرجنتيني أو البولندي، سيشكل ذلك ضربة معنوية لميسي، اللاهث وراء لقبه العالمي الأول في نهاية مسيرة زاخرة أصبح فيها أشهر لاعب كرة قدم في العالم مع غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، وللبولندي ليفاندوفسكي أحد أخطر الهدافين في تاريخ الدوري الألماني مع بايرن ميونيخ قبل انتقاله أخيرًا إلى برشلونة الإسباني.

ليفاندوفسكي يلمح لآخر مونديال في مشواره الدولي
نجح ليفاندوفسكي في مباراته الخامسة في المونديال بهزّ الشباك السعودية، ليفك نحسًا لازمه منذ المشاركة المخيبة في 2018، وعلى غرار ميسي، يدرك «ليفا» البالغ 34 عامًا أنه قد لا يحظى بفرصة ثانية جدية لترك بصمة في كأس العالم قائلا «أنا مدرك أنها ستكون كأس العالم الأخيرة لي».

من جهته، سجّل ميسي (35 عامًا) هدفين حتى الآن، آخرهما في مرمى المكسيك (2-0) عندما أنعشت «ألبيسيلستي» بدايتها السلبية أمام السعودية، وحاول مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني تخفيف الضغوط على منتخب رازح منذ 2010 تحت هاجس التتويج مع ميسي، صاحب الإنجازات الخارقة مع برشلونة الإسباني قبل انتقاله إلى باريس سان جيرمان الفرنسي قائلًا «من الصعب أن يفهم الناس، أن الشمس ستشرق غدًا، بحال الخسارة أو الفوز».

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