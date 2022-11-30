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تونس تقهر بطل العالم وتودع المونديال برأس مرفوع (صور)

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 30 نوفمبر 2022, 07:27 مساء
تونس تقهر بطل العالم وتودع المونديال برأس مرفوع (صور)
فرحة لاعبي المنتخب التونسي بالهدف في مرمى فرنسا بكأس العالم، 30 نوفمبر 2022. (الإنترنت)
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حقق المنتخب التونسي الفوز بهدف نظيف على نظيره فرنسا بطل النسخة الماضية من كأس العالم، ضمن المباراة الأخيرة للمجموعة الرابعة بكأس العالم 2022، لتكون الخسارة الأولى لفرنسا أمام تونس، بعد أربع مواجهات سابقة.

وسجل هدف اللقاء الوحيد المهاجم وهبي الخزري في الدقيقة 58، الذي شارك في آخر خمسة أهداف سجلتها تونس بكأس العالم (سجل هدفين وثلاث تمريرات حاسمة)، بعد توغل إلى داخل منطقة الجزاء، وسدد الكرة على يسار الحارس الفرنسي ستيف ماندادا، أكبر لاعب يمثل فرنسا في المونديال (37 عاما و 247 يوميا).

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في الشوط الأول لم يسدد أي من المنتخبين أي كرة على المرميين طيلة 24 دقيقة، وهي أطول مدة تشهدها مباريات كأس العالم الحالية.

ودخل «الديوك» اللقاء بتشكيلة من اللاعبين الاحتياطيين، ليكون المدرب ديديه ديشامب قد أشرك 23 لاعبا مختلفا، في الثلاث مباريات، ليكون ثالث منتخب على مر التاريخ يشرك هذا العدد من اللاعبين في بطولة واحدة، خلف هولندا 2014، وتونس 2018.

فرنسا رغم الخسارة أول مجموعتها
وحاولت فرنسا العودة في المباراة بعد أن أشرك ديشامب عديد اللاعبين، ولكن لم يوفقوا في العودة للمباراة، لينتهي اللقاء بفوز المنتخب التونسي، الفوز الذي لم يشفع لـ«نسور قرطاج» بالعبور إلى الدور المقبل؛ إذ فازت أستراليا على الدنمارك في المباراة التي جمعت بينهما في التوقيت نفسه، لتعبر إلى دور الـ16 رفقة فرنسا.

هدف ملغي للمنتخب التونسي في مرمى فرنسا بكأس العالم، 30 نوفمبر 2022. (الإنترنت)
هدف ملغي للمنتخب التونسي في مرمى فرنسا بكأس العالم، 30 نوفمبر 2022. (الإنترنت)
تسديدة من لاعب المنتخب التونسي وهبي الخزري في لقاء فرنسا بكأس العالم، 30 نوفمبر 2022. (الإنترنت)
تسديدة من لاعب المنتخب التونسي وهبي الخزري في لقاء فرنسا بكأس العالم، 30 نوفمبر 2022. (الإنترنت)
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