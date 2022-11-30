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لوثار ماتيوس: سنفوز بنتيجة كبيرة على كوستاريكا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 30 نوفمبر 2022, 05:54 مساء
لوثار ماتيوس: سنفوز بنتيجة كبيرة على كوستاريكا
قائد المنتخب الألماني السابق لوثار ماتيوس. (أرشيفية:الإنترنت)
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أكد قائد المنتخب الألماني السابق لوثار ماتيوس ثقته الكبيرة في تأهل منتخبه الوطني لدور ثمن النهائي من كأس العالم 2022، من بوابة كوستاريكا.

وأشار لوثار إلى صعوبة تكرار الخروج المبكر من المونديال كما حصل في روسيا 2018، حينما ودع المنتخب الألماني دور المجموعات عقب خسارة المباراة الأخيرة أمام المنتخب الكوري الجنوبي، مؤكدًا: المنتخب الحالي مختلف عن المشارك في بطولة 2018، لدينا هانزفليك مدربًا هذه المرة، ونواجه فريقًا ليس بالقوي، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء القطرية «قنا».

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وتابع ماتيوس: سنحقق فوزًا كبيرًا على المنتخب الكوستاريكي، يساعدنا على التأهل في حال حقق المنتخب الياباني المفاجأة وفاز على المنتخب الإسباني.

وبسؤاله عن المواجهة الماضية أمام إسبانيا قال: لعبنا مباراة جيدة، واستحققنا النقطة المحققة، ظهر الفريق بالروح والإصرار الألماني المعروفين عنه.

أكثر اللاعبين مشاركة في كأس العالم
يذكر أن لوثار ماتيوس من أكثر اللاعبين مشاركة في كأس العالم بواقع خمس مشاركات، وحقق الكأس الذهبية مع المنتخب الألماني في إيطاليا العام 1990.

ويواجه منتخب ألمانيا نظيره منتخب كوستاريكا غدًا الخميس، على ملعب البيت، ولا بديل أمامه سوى الفوز، وفوز أو تعادل إسبانيا أمام اليابان، للعبور إلى دور الـ16 من كأس العالم.

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