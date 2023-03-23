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الاتحاد البلجيكي يختار دي بروين قائدا للمنتخب خلفا لهازارد

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 23 مارس 2023, 01:40 مساء
الاتحاد البلجيكي يختار دي بروين قائدا للمنتخب خلفا لهازارد
لاعب وقائد المنتخب البلجيكي الجديد كيفن دي بروين. (أرشيفية: الإنترنت)
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قرر الاتحاد البلجيكي لكرة القدم إعطاء لاعب مانشستر سيتي كيفن دي بروين شارة قيادة المنتخب البلجيكي غدا الجمعة، حينما يلتقي نظيره السويدي على ملعب «فريندز أرينا» ضمن تصفيات أمم أوروبا لكرة القدم 2024، خلفا لزميله المعتزل إدين هازارد.

وفضَّل مدرب المنتخب البلجيكي دومينيكو تيديسكو صانع ألعاب مانشستر سيتي على مهاجم إنتر الإيطالي لوكاكو الذي كان مرشحا أيضا لحمل الشارة، وفق «فرانس 24».

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وقال دي بروين لقناة «آر تي إل» إنه «شرف لي أن يجرى تعييني قائدا للمنتخب، وأن أمثل البلاد بهذه الطريقة. عمري 32 عاما تقريبا. لم أفكر أبدا في التوقف عن الدفاع على ألوان المنتخب الوطني. أعتقد أنه لا يزال بإمكاني تقديم شيء ما ومساعدة الشباب».

وفي سعيه لتجديد الدماء في المنتخب، قرر تيديسكو عدم استدعاء أكسل فيتسل ودريس مرتنس للمباراة ضد السويد والمواجهة الودية ضد ألمانيا.

الاستفادة مما تبقى من المخضرمين
وسيحاول تيديسكو أن ينجح بما فشل فيه مارتينيس الذي عجز عن ترجمة نجومية لاعبي المنتخب إلى نتائج ترتقي لمستوى التطلعات، ليكون يوم الأول من ديسمبر بمثابة نهاية حقبة الجيل الذهبي بعد الخروج من الدور الأول لمونديال قطر.

بالنسبة لمنتخب يُنظر إليه على أنه مرشح محتمل باللقب، لم يكن الخروج من ربع نهائي كأس أوروبا في نسختي 2016 و2020 مجزيا بما فيه الكفاية، مما أدى إلى تصنيف بلجيكا على أنها «ضعيفة الإنجاز».

ومع بلوغ الغالبية العظمى من نجوم بلجيكا مرحلة الثلاثينيات، يبدو مونديال قطر كان آخر محطات هذا الجيل ما يجعل تيديسكو أمام مهمة محاولة الاستفادة مما تبقى منهم إلى أقصى حد.

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