غوارديولا يعلن جاهزية دي بروين لمواجهة مانشستر سيتي أمام توتنهام

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المدرب الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، جاهزية البلجيكي كيفين دي بروين لمواجهة نظيره توتنهام هوتسبير غدا الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ21 للدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليغ».

وقال غوارديولا في تصريحات صحفية ما قبل المباراة: «دي بروين غاب عن مران أمس الثلاثاء بسبب مشاكل شخصية لكنها لن تمنعه من المشاركة غدا، اللاعب جاهز لمواجهة الغد»، وفق ما نشرته شبكة «بي بي سي».

- التشكيلة الرسمية لديربي مانشستر في الدوري الإنجليزي الممتاز

- بيب غوارديولا ساخرا: لدي أفكار غبية أود تطبيقها أمام مانشستر يونايتد

وأكمل بيب: «دياز وستونز جاهزان أيضًا، الثنائي خاض حصتين تدريبيتين معنا، وسنرى الطريقة التي سنخوض بها المواجهة، لكن على المستوى الطبي، هما جاهزان بكامل لياقتهما».

المعاناة في آخر مباراتين

وأكمل: «لقد عانينا في آخر مباراتين، لكن عليك أن تحضّر الهجمة جيدًا لخلق الفرص وزعزعة استقرار الدفاع».

واختتم: «الحالة الذهنية للاعبين ليست محل شك، ودورنا كجهاز فني هو إيجاد الحلول».

ويحتل فريق مانشستر سيتي وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 39 نقطة، بفارق 8 نقاط عن أرسنال المتصدر برصيد 47 نقطة.