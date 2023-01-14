التشكيلة الرسمية لديربي مانشستر في الدوري الإنجليزي الممتاز...

أعلن المدرب الهولندي إيريك تين هاغ، تشكيلة فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي، لمواجهة نظيره مانشستر سيتي في ديربي المدينة، ضمن الأسبوع العشرين للدوري الإنجليزي «البريميرليغ».
وجاءت كالتالي:
حراسة المرمى: دي خيا
خط الدفاع: فيرنانديز - فاران - وان بيساكا - شاو
خط الوسط: كاسيميرو - فريد - إريكسن
خط الهجوم: راشفورد - مارسيال
كما أعلن مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا، تشكيلة فريقه لمواجهة اليوم، والتي شهدت البدء برياض محرز أساسيا إلى جانب المهاجم هالاند.
وإليكم كامل التشكيلة:
حراسة المرمى: إيدرسون
خط الدفاع: كانسيلو - أكانجي - آكي وووكر
خط الوسط: رودريغو -سيلفا - دي بروين
خط الهجوم: فودين - محرز - هالاند
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