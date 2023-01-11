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بيب غوارديولا ساخرا: لدي أفكار غبية أود تطبيقها أمام مانشستر يونايتد

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 11 يناير 2023, 10:43 مساء
بيب غوارديولا ساخرا: لدي أفكار غبية أود تطبيقها أمام مانشستر يونايتد
المدرب بيب غوارديولا من المؤتمر الصحفي قبل مواجهة ديربي مانشستر، 11 يناير 2023. (الإنترنت)
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تحدث المدرب الإسباني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، عن حماسه للمواجهة المرتقبة أمام فريق مانشستر يونايتد في ديربي مدينة مانشستر، مؤكدا أن لديه «بعض الأفكار الغبية التي يود تطبيقها في المباراة».

وقال غوارديولا «أرغب في الوصول لمباراة مانشستر يونايتد المقبلة، لدي أفكار لا تصدق، وأرغب في تطبيقها بمباراة الديربي أمام مانشستر»، وفق ما نشرته «سكاي سبورت».

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واتهم المدرب الإسباني بالتطرف في التفكير، قبل المباريات الكبيرة، فجاء رد بيب صادما للصحفيين: «أنا أفكر كثيرا، أحب الإفراط في التفكير، وإنشاء تكتيكات غبية مرة أخرى، الليلة سأخلق الإلهام وأقوم بتكتيكات مذهلة، سنلعب بـ12 لاعبا».

متابعة مباريات يونايتد أولا
وتابع مدرب مانشستر سيتي: «لم أتابع مباريات اليونايتد الأخيرة، يجب عليّ أن أشاهد كيف يلعبون على ميدانهم، وهل سيغيرون طريقتهم؟، ليس لدي فكرة واضحة عن تشكيل فريقي في تلك المواجهة، يجب أن أشاهد مانشستر يونايتد أولا».

ويواجه مانشستر يونايتد منافسه مانشستر سيتي السبت المقبل في ديربي المدينة بملعب أولد ترافورد في الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليغ».

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