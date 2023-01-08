بيب غوارديولا: لعبنا مباراة كبيرة وامنحوا بوتر بعض الوقت

القاهرة - بوابة الوسط

أكد المدرب الإسباني بيب غوارديولا أن فريقه مانشستر سيتي، لعب مباراة كبيرة اليوم الأحد، أمام منافسه تشيلسي في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال غوارديولا في المؤتمر الصحفي عقب فوز فريقه برباعية نظيفة على تشيلسي: «كنا جيدين للغاية منذ الدقيقة الأولى وحتى النهاية، لعبنا مباراة حادة ضد فريق جيد للغاية»، وذلك وفق ما نشرته جريدة «الغارديان» البريطانية.

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وأكمل المدرب الإسباني: «سيطرنا على المباراة من أول دقيقة، وحتى النهاية، لحسن الحظ أننا كنا في يومنا اليوم، تشيلسي لم يكن سيئًا، لكننا كنا أفضل بكثير».

ودافع بيب عن مدرب تشيلسي غراهام بوتر، قائلًا: «أقول لتود بوهلي، امنح غراهام بوتر بعض الوقت، اعطه الفرصة لإظهار عمله مع اللاعبين، كل المديرين يحتاجون إلى وقت وهو على حق».

ميسي لديّ لا حاجة للصبر

وتابع مدرب مانشستر سيتي: «في بدايتي مع برشلونة 2009، لم أكن أحتاج للصبر لمدة موسمين، لقد كان لديّ ليونيل ميسي، هو كفيل بجعلك بطلًا بمفرده».

وحقق مانشستر سيتي الإنجليزي الفوز برباعية نظيفة في فوزه الخامس تواليًا على نظيره تشيلسي الإنجليزي في جميع المسابقات، وهذه المرة في كأس الاتحاد، بعد أيام على هزيمته بالدوري بهدف الجزائري رياض محرز.

وفاز مانشستر سيتي على تشيلسي للمرة الخامسة على التوالي في جميع المسابقات، وخرج بنظافة شباكه في جميع المباريات الخمس؛ إذ أن آخر هدف سجله تشيلسي أمام مانشستر سيتي كان هدف كاي هافيرتز في نهائي دوري أبطال أوروبا 2021.