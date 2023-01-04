بيب غوارديولا: من الصعب اللحاق بأرسنال في حال استمراره بهذا الأداء

القاهرة - بوابة الوسط

أكد مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بيب غوارديولا صعوبة اللحاق بنادي أرسنال المتصدر في حالة استمراره بهذا الأداء فيما تبقى من الموسم.

وأشار غوارديولا في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة تشيلسي غدا الخميس، إلى أن عملية اللحاق بأرسنال ستكون مستحيلة، إذ سيتجاوز الـ100 نقطة، باستمراره في اللعب بهذه الطريقة، وذلك وفق ما نشره موقع «بي إن سبورت».

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وأضاف غوارديولا: «يجب أن نكون مثاليين، حتى نستطيع اللحاق بأرسنال، يجب أن نستغل ما حدث لهم أمام نيوكاسل لنقلص الفارق معهم، نتمنى أن يستمروا في خسارة النقاط».

وبسؤاله عن مواجهة تشيلسي، قال: «دائما ما تكون المواجهة معهم صعبة، وخاصة على ملعب ستامفورد بريدج، لا يهم ترتيبهم الحالي في الجدول، تشيلسي يبقى قويا جدًا على ملعبه».

مستقبل بيرناردو

وأوضح بيب مستقبل بيرناردو سيلفا مع الفريق، حينما أجاب بأنه لاعب أساسي في تشكيلته، مضيفًا أنه مهم داخل وخارج الملعب، كما أنه حاسم في المباريات الكبيرة، لذلك يرى المدرب الإسباني أنه لم يحدث أي تغير بشأن مستقبل لاعبه البرتغالي مع الفريق، على الرغم من ارتباطه بالانتقال لفريق برشلونة الإسباني.

ويواجه السيتي فريق تشيلسي في الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز «البرميرليغ»، ويحتل المركز الثاني خلف أرسنال المتصدر وبفارق ثماني نقاط.