بيب غوارديولا: لن نتعاقد مع لاعبين في انتقالات يناير

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المدرب الإسباني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي بيب غوارديولا، عدم دخول فريقه للسوق الشتوية، إذ سيكتفي بتشكيلته الحالية لما تبقى من الموسم.

وقال غوارديولا في تصريحات صحفية: «أعتقد أننا لن نتعاقد مع أي لاعب في يناير، لذا سننتهي بهذه الطريقة، وسنكتفي باللاعبين المتاحين لدينا»، وذلك حسب ما نقله الموقع الرسمي لناديه الإنجليزي.

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وأضاف بيب: « لا أعرف ماذا سيحدث ولكن منذ أن وصلت من أبوظبي، مع تكسيكي بيجيريستان والجميع، لم يكن هناك أي اسم على الطاولة».

ماذا عن المتصدر أرسنال؟

وبسؤاله عن متصدر البطولة أرسنال، قال المدرب الإسباني صاحب الـ51 عامًا: «لا يمكننا التهاون في المباراة المقبلة أمام ليدز، توسيع الفارق بيننا وبين أرسنال لثماني نقاط سيصعب المهمة علينا».

وتابع: «لم أرغب بمواجهة ليدز في هذه الفترة، ستكون مواجهة صعبة، خاصة بعد العودة من كأس العالم، ليدز أحد أقوى الفرق بالدوري، ومواجهتهم لن تكون سهلة».