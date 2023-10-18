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تصفيات مونديال 2026: الأرجنتين تحلق بثنائية ميسي.. وإصابة نيمار في ليلة سقوط البرازيل

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 18 أكتوبر 2023, 09:42 صباحا
تصفيات مونديال 2026: الأرجنتين تحلق بثنائية ميسي.. وإصابة نيمار في ليلة سقوط البرازيل
الأرجنتيني ليونيل ميسي يحتفل بعد تسجيله في مرمى البيرو ضمن تصفيات مونديال 2026 (أ ف ب)
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سجل ليونيل ميسي هدفين وقاد الأرجنتين إلى فوزها الرابع تواليا في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026 في كرة القدم، على حساب مضيفتها البيرو 2-0 الثلاثاء، فيما مُنيت البرازيل بخسارتها الأولى على أرض الأوروغواي بهدفين في ليلة إصابة نجمها نيمار.

ورفع ميسي، أفضل لاعب في العالم سبع مرات، رصيده الدولي مع بطلة العالم إلى 106 أهداف، بعدما هز الشباك مرتين في الدقيقتين 32 و56 على استاد ناسيونال في العاصمة ليما، حسب وكالة «فرانس برس».

ويحلق «ألبي سيليستي» في صدارة ترتيب المجموعة الموحدة، مع 12 نقطة، مقابل 7 للأوروغواي التي أصبحت ثانية بفارق الأهداف عن البرازيل وفنزويلا التي تابعت مشوارها الجيد بفوز كبير على ضيفتها تشيلي 3-0.

هزيمة البرازيل للمرة الأولى في 22 سنة
وخلافا للأرجنتين التي تعيش فترة مميزة بعد تتويجها بلقب مونديال قطر 2022، عاشت البرازيل كابوسا في الأوروغواي التي هزمتها للمرة الأولى في 22 سنة.

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وما زاد الطين بلة لبطلة العالم خمس مرات، خروج مهاجمها نيمار، المنتقل مطلع الموسم لنادي الهلال السعودي بصفقة ضخمة، مصابا بركبته قبل انتهاء الشوط الأول.

وافتتح مهاجم ليفربول الإنجليزي داروين نونييس التسجيل قبل الاستراحة بكرة رأسية (42) على ملعب سنتيناريو. ثم صنع نونييس الثاني لنيكولاس دي لا كروس الذي هز شباك الحارس إيدرسون (77).

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