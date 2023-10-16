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ليبيا تواجه النيجر وديا خلال رحلة الاستعداد لتصفيات مونديال 2026

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الإثنين 16 أكتوبر 2023, 01:13 مساء
ليبيا تواجه النيجر وديا خلال رحلة الاستعداد لتصفيات مونديال 2026
نجوم منتخب ليبيا خلال إحدى المحاضرات النظرية. (فيسبوك)
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يلتقي غدا الثلاثاء المنتخب الوطني الأول لكرة القدم مع نظيره منتخب النيجر في تمام الساعة السادسة بتوقيت ليبيا في ثاني مباراة ودية له في معسكره بالمغرب.

يستعد المنتخب الليبي الأول لكرة القدم، تحت قيادة مديره الفني الجديد الصربي ميلوتان سريديوفيتش «ميتشو»، للمواجهة الودية الثانية أمام النيجر، بعدما حقق «فرسان المتوسط» الفوز الأول على حساب ليبيريا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة الودية التي جمعتهما بالمغرب، السبت.

- من بوابة ليبيريا.. ميتشو ينجح في أول اختبار مع «فرسان المتوسط»

يأتي هذا ضمن استعدادات المنتخب للتصفيات الأفريقية المؤهلة نحو كأس العالم المقبلة 2026 في كندا والولايات المتحدة الأميركية والمكسيك.

وينافس منتخب ليبيا في تلك التصفيات ضمن المجموعة الرابعة مع الكاميرون وأنغولا وكيب فيردي وإسواتيني وموريشيوس. وسيبدأ الفريق الوطني رحلته في التصفيات المؤهلة لكأس العالم بمواجهة منتخب إيسواتيني 13 نوفمبر المقبل ضمن جولتها الأولى.

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