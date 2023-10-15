  • Alwasat News
Atwasat

من بوابة ليبيريا.. ميتشو ينجح في أول اختبار مع «فرسان المتوسط»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 15 أكتوبر 2023, 01:27 صباحا
من بوابة ليبيريا.. ميتشو ينجح في أول اختبار مع «فرسان المتوسط»
لقطة من مباراة منتخبي ليبيا وليبيريا الودية السبت 14 أكتوبر 2023 (صورة مثبة من فيديو)
alwasat radio

قاد المدرب الصربي ميلوتان سريديوفيتش «ميتشو» منتخب ليبيا إلى تحقيق فوزه الأول تحت قيادته، بعدما حقق فوزا صعبا على حساب ليبيريا بثلاثية لهدفين في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين بالمغرب، السبت، في إطار الاستعداد لتصفيات كأس العالم 2026 التي تنطلق الشهر المقبل.

وسجل معاذ عيسي هدف ليبيا الأول من نقطة الجزاء في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء، قبل أن يدرك منتخب ليبيريا التعادل عبر محمد كامارا في الدقيقة 44 لينتهي الشوط الأول إيجابيًا بين المنتخبين.

وكرر «فرسان المتوسط» سيناريو الشوط الأول، إذ تقدم عبدالميسر أبوشيبة في الدقيقة 47، قبل أن يعود كامارا ويدرك التعادل في الدقيقة 63، وبعدها بثلاث دقائق خطف فاضل سلامة هدف الفوز.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - تصفية القضية الفلسطينية

كاريكاتير خيري - تصفية القضية الفلسطينية
نقابة أعضاء هيئة التدريس الجامعي: مستمرون في الاعتصام لحين تحقيق مطالبنا

نقابة أعضاء هيئة التدريس الجامعي: مستمرون في الاعتصام لحين تحقيق مطالبنا
إيران تكشف حقيقة الحكم على رونالدو بـ99 جلدة لإدانته بالزنا

إيران تكشف حقيقة الحكم على رونالدو بـ99 جلدة لإدانته بالزنا
«كورونا» يكشف تفاصيل خطيرة في فضيحة المراهنات غير القانونية بإيطاليا

«كورونا» يكشف تفاصيل خطيرة في فضيحة المراهنات غير القانونية بإيطاليا
الصين تدعو أميركا إلى لعب «دور مسؤول» في التصعيد الإسرائيلي ضد غزة

الصين تدعو أميركا إلى لعب «دور مسؤول» في التصعيد الإسرائيلي ضد غزة
تجربة في السويد تهدف إلى اكتشاف النقطة الفاصلة بين الخوف والإثارة

تجربة في السويد تهدف إلى اكتشاف النقطة الفاصلة بين الخوف والإثارة
«فيسبوك» تحذف صفحة «قدس الإخبارية».. والشبكة تدين «الانحياز الكامل لحكومة الاحتلال»

«فيسبوك» تحذف صفحة «قدس الإخبارية».. والشبكة تدين «الانحياز الكامل لحكومة ...
الأمم المتحدة: تدمير أكثر من 1300 مبنى في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي

الأمم المتحدة: تدمير أكثر من 1300 مبنى في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي
«فرانس برس»: السعودية تعلّق محادثات التطبيع مع إسرائيل

«فرانس برس»: السعودية تعلّق محادثات التطبيع مع إسرائيل
أميركي يعترف بسرقته الحذاء الأحمر الشهير من «ذي ويزرد أوف أوز»

أميركي يعترف بسرقته الحذاء الأحمر الشهير من «ذي ويزرد أوف أوز»
«الموت أفضل من الرحيل».. غزة في مواجهة إنذار الإخلاء والاحتلال يتأهب لاجتياح بري

«الموت أفضل من الرحيل».. غزة في مواجهة إنذار الإخلاء والاحتلال يتأهب لاجتياح بري
السعودية: نرفض بشكل قاطع دعوات تهجير الفلسطينيين من غزة

السعودية: نرفض بشكل قاطع دعوات تهجير الفلسطينيين من غزة
كاريكاتير حليم - عملية «طوفان الأقصى»

كاريكاتير حليم - عملية «طوفان الأقصى»
مصادر ترجح لـ«بوابة الوسط» مقتل البرغثي بعد اعتقاله

مصادر ترجح لـ«بوابة الوسط» مقتل البرغثي بعد اعتقاله
مقتل مصور بوكالة «رويترز» نتيجة قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

مقتل مصور بوكالة «رويترز» نتيجة قصف إسرائيلي على جنوب لبنان
رابطة الدوري الإنجليزي تدين العنف ضد المدنيين في غزة وإسرائيل

رابطة الدوري الإنجليزي تدين العنف ضد المدنيين في غزة وإسرائيل
علماء آثار يحددون مواقع سفن غرقت خلال الحرب العالمية الثانية قبالة دانكرك

علماء آثار يحددون مواقع سفن غرقت خلال الحرب العالمية الثانية قبالة دانكرك
لمن ستغرد العصافير في درنة

لمن ستغرد العصافير في درنة
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
الليبي سعد الفلاح يجهز لمنازلة الإيطالى مارسيلو في روما
الليبي سعد الفلاح يجهز لمنازلة الإيطالى مارسيلو في روما
الأولمبية الليبية تواصل المبادرات الإيجابية بتجهيز عيادة طبية لمتضرري «دانيال» (صور)
الأولمبية الليبية تواصل المبادرات الإيجابية بتجهيز عيادة طبية ...
أساتذة ليبيا للقوة البدنية ثالث العالم بـ28 ميدالية متنوعة
أساتذة ليبيا للقوة البدنية ثالث العالم بـ28 ميدالية متنوعة
40 مشاركا في بطولة ليبيا للتجديف.. وذات الصوارى في صدارة المشهد (صور)
40 مشاركا في بطولة ليبيا للتجديف.. وذات الصوارى في صدارة المشهد ...
منتخب التايكوندو يستعد للمشاركة في بطولة أفريقيا بأبيدجان
منتخب التايكوندو يستعد للمشاركة في بطولة أفريقيا بأبيدجان
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الأهلي بنغازي يفقد نتيجة مباراته أمام بيروت اللبناني في نصف نهائي بطولة الدوحة للسلة
الأهلي بنغازي يفقد نتيجة مباراته أمام بيروت اللبناني في نصف ......
اتحاد الكرة يتحدى صعاب عاصفة «دانيال» ويعلن موعد انطلاق «دورينا» رسميًا
اتحاد الكرة يتحدى صعاب عاصفة «دانيال» ويعلن موعد انطلاق ......
نادي الخمس يتعاقد مع المدرب المصري سمير كمونة
نادي الخمس يتعاقد مع المدرب المصري سمير كمونة...
الهلال يفوز على رايون سبورت الرواندي بركلات الترجيح ويتأهل إلى دور المجموعات بالكونفدرالية
الهلال يفوز على رايون سبورت الرواندي بركلات الترجيح ويتأهل ......
اليوم.. الأهلي بنغازي يواجه أسيك ميموزا بدوري أبطال أفريقيا
اليوم.. الأهلي بنغازي يواجه أسيك ميموزا بدوري أبطال أفريقيا...
المزيد
من بوابة ليبيريا.. ميتشو ينجح في أول اختبار مع «فرسان المتوسط»
من بوابة ليبيريا.. ميتشو ينجح في أول اختبار مع «فرسان ......
المنتخب الوطني يتقدم بهدف نظيف على نظيره الليبيري
المنتخب الوطني يتقدم بهدف نظيف على نظيره الليبيري...
الليلة.. المنتخب الوطني يواجه ليبيريا في أول اختبار لـ«ميتشو»
الليلة.. المنتخب الوطني يواجه ليبيريا في أول اختبار ......
منتخب التايكوندو يستعد للمشاركة في بطولة أفريقيا بأبيدجان
منتخب التايكوندو يستعد للمشاركة في بطولة أفريقيا بأبيدجان...
40 مشاركا في بطولة ليبيا للتجديف.. وذات الصوارى في صدارة المشهد (صور)
40 مشاركا في بطولة ليبيا للتجديف.. وذات الصوارى في صدارة ......
المزيد