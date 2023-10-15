من بوابة ليبيريا.. ميتشو ينجح في أول اختبار مع «فرسان المتوسط»

القاهرة - بوابة الوسط

قاد المدرب الصربي ميلوتان سريديوفيتش «ميتشو» منتخب ليبيا إلى تحقيق فوزه الأول تحت قيادته، بعدما حقق فوزا صعبا على حساب ليبيريا بثلاثية لهدفين في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين بالمغرب، السبت، في إطار الاستعداد لتصفيات كأس العالم 2026 التي تنطلق الشهر المقبل.

وسجل معاذ عيسي هدف ليبيا الأول من نقطة الجزاء في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء، قبل أن يدرك منتخب ليبيريا التعادل عبر محمد كامارا في الدقيقة 44 لينتهي الشوط الأول إيجابيًا بين المنتخبين.

وكرر «فرسان المتوسط» سيناريو الشوط الأول، إذ تقدم عبدالميسر أبوشيبة في الدقيقة 47، قبل أن يعود كامارا ويدرك التعادل في الدقيقة 63، وبعدها بثلاث دقائق خطف فاضل سلامة هدف الفوز.