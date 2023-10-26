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ثلاثية هالاند تواجه تاريخ ميسي في سباق الفوز بجائزة الكرة الذهبية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 26 أكتوبر 2023, 04:08 مساء
ثلاثية هالاند تواجه تاريخ ميسي في سباق الفوز بجائزة الكرة الذهبية
ميسي يحتفل بكأس العالم بعد فوز بلاده في المباراة النهائية بمونديال 2022 ضد فرنسا على ملعب لوسيل في قطر (د.ب.أ)
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بعد أكثر من عشرة أشهر على فوزه بالبطولة، سيكون لقب كأس العالم 2022 هو الركن الأساسي وحجر الزاوية في رحلة بحث النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خلال 2023، وسط منافسة شرسة من نجوم آخرين، وفي مقدمتهم النرويجي إيرلنغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

مونديال 2022 ضمن عناصر التقييم للكرة الذهبية
وتشهد العاصمة الفرنسية باريس يوم الإثنين المقبل الحفل السنوي لمجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية، الذي تعلن من خلاله المجلة عن الفائز بالجائزة الأعرق لأفضل لاعب كرة قدم في العالم وهي جائزة الكرة الذهبية، التي تقدمها المجلة سنويًا، حسب تقرير وكالة الأنباء الإماراتية.

وعلى الرغم من إقامة مونديال 2022 في أواخر العام الماضي، دخلت البطولة ضمن عناصر التقييم للنسخة الجديدة من الكرة الذهبية، كونها أقيمت للمرة الأولى في منتصف الموسم الكروي من ناحية، كما أنها لم تكن ضمن عناصر التقييم للنسخة الماضية من الجائزة.

وضمت قائمة المرشحين للجائزة هذا العام ثلاثين لاعبًا من بينهم الفرنسي كريم بنزيما الفائز بالجائزة في النسخة الماضية، الذي انتقل في صيف هذا العام من ريال مدريد الإسباني إلى الدوري السعودي.

كما يحظى مانشستر سيتي الإنجليزي بنصيب كبير من المقاعد في القائمة، حيث تضم القائمة ستة من لاعبي الفريق المتوج في الموسم الماضي.

ومع اقتراب موعد الحفل، تصب معظم التكهنات في صالح ميسي وهالاند بصفتهما الأكثر إنجازًا على مدار الشهور الماضية.

هالاند يتسلح بالأرقام
ويتسلح هالاند بالأرقام التي حققها في طريقه للفوز بالثلاثية التاريخية المتمثلة في دوري وكأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا في مواجهة الإنجاز التاريخي لميسي، وفوزه مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم 2022 والتربع على العرش العالمي للمرة الأولى منذ 1986.

وحقق هالاند خلال الموسم الماضي الذي كان الأول له مع مانشستر سيتي بعد الانتقال إليه من بوروسيا دورتموند الألماني في صيف 2022 العديد من الأرقام القياسية على مستوى الأهداف، أبرزها تسجيل 36 هدفًا في موسم واحد بالدوري الإنجليزي.

كما تصدر هالاند قائمة هدافي دوري الأبطال الأوروبي في الموسم الماضي برصيد 12 هدفًا وبفارق 4 أهداف عن أقرب منافسيه وهو المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول.

وأصبح هالاند (23 عامًا) أصغر وأسرع لاعب يصل لحاجز الـ35 هدفًا في تاريخ مشاركاته بدوري الأبطال.

وبلغ الرصيد الإجمالي لهالاند مع مانشستر سيتي في الموسم الماضي 52 هدفًا في 53 مباراة بمختلف البطولات، كما يواصل اللاعب سجله المميز مع الفريق في الموسم الحالي الذي أحرز فيه حتى الآن تسعة أهداف وصنع هدفين في أول 13 مباراة في مختلف البطولات.

لقب المونديال يرجح كفة ميسي
في المقابل، توج ميسي في الموسم الماضي مع فريقه السابق باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي للموسم الثاني على التوالي، ولكن فرص ميسي في المنافسة على الجائزة ستعتمد في المقام الأول على إنجاز الفوز بمونديال 2022 مع المنتخب الأرجنتيني خاصة أنه لعب دورًا بارزًا في عودة اللقب العالمي لمنتخب بلاده بعد غياب دام 36 عامًا.

وسجل ميسي خلال المونديال سبعة أهداف ليحل في المركز الثاني بقائمة هدافي البطولة، كما فاز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في هذه مونديال 2022.

وإضافة لهذا، وصل ميسي إلى حاجز المائة هدف دولي في مارس الماضي ليصبح ثالث لاعب فقط في التاريخ يصل لهذا الحاجز على مستوى الأهداف الدولية.

«فرانس فوتبول» تعلن اليوم القائمة الأولية لجائزة الكرة الذهبية.. وميسي وهالاند أبرز المرشحين
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وبعد رحيله عن باريس سان جيرمان في صيف هذا العام، ترك ميسي بصمة سريعة مع فريقه الجديد إنتر ميامي الأمريكي بقيادة الفريق إلى لقب كأس الدوريات ليكون اللقب الأول على الإطلاق في تاريخ النادي.

وخلال أول 14 مباراة له مع الفريق، سجل ميسي 11 هدفًا وصنع خمسة أهداف لزملائه.

وإلى جانب المنافسة القوية بين ميسي وهالاند على جائزة الكرة الذهبية في نسختها الحالية، يبرز نجوم آخرون قد يفجرون المفاجأة وينتزعون جائزة الكرة الذهبية، وفي مقدمتهم الفرنسي الدولي كيليان مبابي (24 عامًا) مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

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