باريس سان جيرمان ينقض على قمة الدوري الفرنسي بفضل ثلاثية مبابي

القاهرة - بوابة الوسط

أحرز النجم كيليان مبابي «هاتريك»، السبت، ليُهدي فريقه باريس سان جيرمان فوزاً مهماً على مضيفه رينس (3-0)، ويعيده إلى صدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم، ضمن منافسات المرحلة الثانية عشرة.

واستفاد سان جيرمان من تعثّر منافسه نيس سلبياً أمام مونبلييه، الجمعة، لينقض على الصدارة مع 27 نقطة، بفارق نقطة عن نيس الثاني. وبهذا الفوز، استعاد سان جيرمان، ومدربه الإسباني لويس إنريكي، عافيتهما بعد الخسارة أمام ميلان 1-2 في دوري أبطال أوروبا، حسب وكالة «فرانس برس».

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أما ريمس فمني بخسارته الرابعة هذا الموسم، وتجمّد رصيده عند 20 نقطة في المركز الرابع، الذي قد يخسره لمصلحة ليل الأحد. وافتتح فريق العاصمة الفرنسية التسجيل في الدقيقة الثالثة من المباراة بتسديدة رائعة من مبابي، الذي تلقى عرضية متقنة من نجم برشلونة الإسباني السابق عثمان ديمبيليه.