أنشيلوتي يحقق رقما مميزا في فوز ريال مدريد على سبورتينغ براغا

القاهرة - بوابة الوسط

حقق المدير الفني لفريق ريال مدريد الإيطالي كارلو أنشيلوتي رقما مميزا في المباراة التي فاز بها فريقه على سبورتينغ براغا البرتغالي أمس الأربعاء بالجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

نشيلوتي يحقق 116 انتصارا في 201 مباراة

وبفوز ريال مدريد على سبورتينغ براغا بثلاثية نظيفة أصبح كارلو أنشيلوتي المدرب الأكثر تحقيقا للانتصارات في تاريخ دوري أبطال أوروبا، مع احتساب الفترة التي كانت البطولة تقام فيها باسم كأس أوروبا، محققا 116 فوزا، وفقا لوكالة الأنباء الإسبانية.

وحقق أنشيلوتي انتصاره رقم 116 في 201 مباراة بدوري أبطال أوروبا بواقع 40 فوزا مع ريال مدريد الذي توج معه بلقب البطولة مرتين، ليتجاوز المدرب الأسطوري السير أليكس فيرغسون الذي حقق 115 انتصارا مع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في 214 مباراة.

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وتعليقا على هذا الإنجاز قال أنشيلوتي إنه لشرف كبير له أن يصل لهذا العدد من الانتصارات في دوري أبطال أوروبا.

ويعتبر أنشيلوتي المدرب صاحب أكبر عدد من ألقاب دوري أبطال أوروبا بإجمالي أربعة ألقاب بواقع اثنين مع الريال واثنين مع ميلان.